Znamenje nam pomaga razumeti otroka

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Tehtnice spodbujamo k sodelovanju in mirnemu reševanju konfliktov. FOTO: Tetra Images/Getty Images

Tehtnice spodbujamo k sodelovanju in mirnemu reševanju konfliktov. FOTO: Tetra Images/Getty Images

Strelci so radovedni. FOTO: Heide Benser/Getty Images

Strelci so radovedni. FOTO: Heide Benser/Getty Images

Levi so naravni vodje, ki radi izstopajo. FOTO: Momo Productions/Getty Images

Levi so naravni vodje, ki radi izstopajo. FOTO: Momo Productions/Getty Images

Device so marljive in natančne. FOTO: Catherine Falls/Getty Images

Device so marljive in natančne. FOTO: Catherine Falls/Getty Images

Tehtnice spodbujamo k sodelovanju in mirnemu reševanju konfliktov. FOTO: Tetra Images/Getty Images
Strelci so radovedni. FOTO: Heide Benser/Getty Images
Levi so naravni vodje, ki radi izstopajo. FOTO: Momo Productions/Getty Images
Device so marljive in natančne. FOTO: Catherine Falls/Getty Images
Slovenske novice
 3. 7. 2026 | 20:00
3:05
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Astrologija že tisočletja usmerja vedenje ljudi po vsem svetu, a čeprav je pogosto povezana z osebnostjo in napovedovanjem prihodnosti, ima tudi pomembno vlogo pri vzgoji. Ste se kdaj vprašali, kako zvezde vplivajo na vašega otroka in kako lahko prilagodite svoj vzgojni pristop glede na njegovo astrološko znamenje?

Oven, lev, strelec

Otroci, rojeni v ognjenih znamenjih, so pogosto energični, strastni in polni življenja. Oven je znan po svoji neodvisnosti in želji po raziskovanju, starši naj jim zato omogočijo dovolj svobode, da izrazijo svojo ustvarjalnost in raziskujejo svet okoli sebe. Levi so naravni vodje, ki radi izstopajo. Spodbujajmo njihovo samozavest in jim dajmo priložnost, da zasijejo v svoji edinstvenosti. Strelci so radovedni in avanturistični, zato je pomembno, da jim omogočimo dovolj izzivov in priložnosti za učenje novih stvari.

Strelci so radovedni. FOTO: Heide Benser/Getty Images
Strelci so radovedni. FOTO: Heide Benser/Getty Images

Bik, devica, kozorog

Otroci, rojeni v zemeljskih znamenjih, so pogosto praktični, zanesljivi in potrpežljivi. Bikci imajo radi stabilnost in rutino, zato je pomembno, da jim zagotovimo varno in predvidljivo okolje. Device so marljive in natančne, zato jih spodbujajmo k razvijanju talentov in jim omogočimo, da se osredotočijo na podrobnosti. Kozorogi so ambiciozni in odgovorni, zato jim dajmo priložnost, da prevzamejo odgovornost in se učijo iz svojih izkušenj.

Levi so naravni vodje, ki radi izstopajo. FOTO: Momo Productions/Getty Images
Levi so naravni vodje, ki radi izstopajo. FOTO: Momo Productions/Getty Images

Dvojčka, tehtnica, vodnar

Otroci, rojeni v zračnih znamenjih, so pogosto komunikativni, družabni in intelektualno radovedni. Dvojčki so radovedni in hitro spreminjajo zanimanja, zato jim omogočimo raznolikost in priložnosti za učenje novih stvari. Tehtnice so diplomatske in iščejo ravnovesje, zato jih spodbujajmo k sodelovanju in mirnemu reševanju konfliktov. Vodnarji so inovativni in neodvisni, zato jim zagotovimo svobodo, da izrazijo svoje ideje in vizije.

Device so marljive in natančne. FOTO: Catherine Falls/Getty Images
Device so marljive in natančne. FOTO: Catherine Falls/Getty Images

Rak, škorpijon, ribi

Otroci v vodnih znamenjih so pogosto čustveni, intuitivni in sočutni. Raki so zelo navezani na družino in dom, zato je pomembno, da jim zagotovite ljubeče in podporno okolje. Škorpijoni so strastni in intenzivni, zato jih spodbudite k izražanju svojih čustev in jim pomagajte pri obvladovanju močnih občutkov. Ribe so sanjave in ustvarjalne, zato jim omogočite, da razvijajo svojo domišljijo in umetniške talente.

Astrološki vodnik je le skupek smernic, ki nam lahko pomaga bolje razumeti potrebe in značilnosti otroka. Starši lahko ob upoštevanju preprostih napotkov ustvarijo bolj harmonično in podporno okolje, ki bo otrokom omogočilo, da rastejo in se razvijajo v srečne osebe.

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