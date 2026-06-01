Znani Slovenci zavihali rokave in se podali na grško kulinarično avanturo (FOTO)

Znani Slovenci so se tokrat podali na nekoliko drugačno kulinarično potovanje. V kulinaričnem centru Gastrofuzija so se preizkusili v pripravi grških jedi in dokazali, da ljubezen do dobre hrane ne pozna meja. Dogodek, ki ga je pripravil priljubljeni kulinarični kanal 24Kitchen, je združil ustvarjalnost, druženje in mediteranski navdih v sproščenem, a hkrati poučnem vzdušju. V ospredju je bil masterclass z uveljavljenim grškim chefom Akisom Petretzikisom, ki je udeležence vodil skozi pripravo izbranih jedi. Prostor je zaživel v toplih mediteranskih tonih, kjer so sončno zrele limone, sveže zelenje in preprosta eleganca ustvarili pristno grško atmosfero. Povabljeni novinarji, ustvarjalci vsebin, znane osebnosti in nagrajenci so pod njegovim mentorstvom združili moči in pripravili trihodni meni.

Na krožnikih so se znašli piščančji suvlaki s tzatzikijem in pečenim pita kruhom, mariniran losos z javorjevim sirupom in ingverjem, postrežen s kuskusom in jogurtovo omako, ter za sladki zaključek čokoladno-lešnikova cheesecake torta. Kuhinja je bila polna smeha, ustvarjalnosti in rahle tekmovalne napetosti, a ne v klasičnem smislu. Udeleženci so si med seboj pomagali, izmenjevali ideje in se sproti učili novih tehnik, kar je še dodatno prispevalo k pozitivnemu vzdušju in občutku skupnosti.

Med navdušenci nad grško hrano je po novem tudi Maja Založnik. FOTOGRAFIJE: SANDI FIŠER

Kot so poudarili udeleženci, niso tekmovali med seboj, temveč vsak s sabo. Preizkušali so svoje meje, spretnosti in pogum pri eksperimentiranju. Med tistimi, ki so zavihali rokave, so bili Mario Čulibrk, Jernej Kuntner, Mia Guček, Maja Založnik, Nik Marolt, Lidija Subašić, Regina, Miki Vlahovič, Danica Lovenjak in Nina Grilc. Vsak je v pripravo jedi vnesel svoj pečat, kar se je odražalo tudi na raznolikih, a premišljeno pripravljenih krožnikih.

Akis Petretzikis je ob koncu poudaril, da ga je navdušila energija udeležencev. Brez strogega ocenjevanja je pohvalil njihovo radovednost, pogum in predanost. Prav sproščeno vzdušje in odprtost za učenje sta bila po njegovih besedah ključna za uspeh dogodka. Dodal je, da se z veseljem še kdaj vrne na podobno kulinarično druženje, saj ga veseli, ko lahko svoje znanje deli s tako raznoliko skupino ljudi.

Regina se je odločila za le en pekovski recept.

Dogodek je pokazal, da kuhanje ni le priprava hrane, temveč tudi način povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja skupnih doživetij. Ljubitelji grške kulinarike pa lahko Akisa spremljajo tudi na televiziji, saj vsak torek na programu 24Kitchen predstavlja mediteranske recepte in jedi iz svojih kuharskih knjig. Takšni dogodki dokazujejo, da kulinarika ostaja univerzalen jezik, ki združuje ljudi ne glede na njihove izkušnje ali poklic ter spodbuja ustvarjalnost, radovednost in veselje do novih okusov.