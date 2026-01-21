Žrtve serijskega morilca se kopičijo

Najbolj znani serijski morilec iz New Yorka in okolice, zdaj 79-letni Richard Cottingham, ki je širši javnosti, zlasti Američanom, bolj znan kot torzo morilec ali razparač s Times Squara, je v začetku meseca priznal še en umor. Čeprav je že obsojen, da je med letoma 1972 in 1980 v New Yorku in v sosednjem New Jerseyju med letoma 1965 in 1978 ubil devet deklet, natančno število njegovih žrtev za zdaj še ni popolno. Cottingham je naknadno priznal, da je ubil še enajst žensk, a za te umore mu v skladu z dogovorom s tožilstvom niso sodili. Se je pa pred preiskovalci njegovih zločinov hvalil, da je zgrešil še vsaj 80 popolnih umorov žensk v različnih krajih po vseh Združenih državah Amerike. Zanje za zdaj še niso našli nobenih sledi ali dokazov.

1965. je ubil 18-letno Alys Eberhardt.

Pred dnevi je policija iz mesteca Fair Lawn v New Jerseyju sporočila, da jim je Cottingham, ki so mu dosodili tri dosmrtne ječe, kazen pa prestaja v državnem zaporu State Woods v Bridgetonu v New Jerseyju, priznal, da je leta 1965 ubil Alys Eberhardt. Takrat 18-letno študentko zdravstvene nege so našli mrtvo v domači hiši v Fair Lawnu. Vse do leta 2021 policija ni vedela, kdo jo je ubil, a so med pogovori in zaslišanji Cottingama izvedeli nekaj podrobnosti, ki niso bile javno znane, zato so znova odprli primer umora 18-letnice. Zdaj so razjasnili vse podrobnosti in primer Alys Eberhard dodali k Cottinghamovim žrtvam. Kot je za ameriške medije izjavil šef policije v Fair Lawnu Joseph Dawicki, ne bodo proti razparaču s Times Squara vložili nobene obtožnice, saj je že obsojen na tri dosmrtne zapore, sporočili so le, da bodo dosje o umoru Eberhardove umaknili s seznama nerešenih hudih kriminalnih dejanj.

Newyorški Times Square, okoli katerega je bil dejaven Richard Cottingham. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Razmesarjena trupla žensk

Cottingham se je rodil leta 1946 v Bronxu, kot je pozneje priznal, so ga že kot najstnika fascinirali sadomazohistični pornografski prizori, vendar o tem nihče iz njegove okolice ni vedel nič. Leta 1964 se je po končani srednji šoli zaposlil v New Yorku, v veliki zavarovalniški družbi MetLife, kjer je bil zaposlen tudi njegov oče. Leta 1970 se je poročil, dobil tri otroke, osem let pozneje, leta 1978, pa je žena vložila zahtevo za ločitev zaradi zanemarjanja in psihičnega nasilja. Uradno sta se ločila leta 1981, ko so Cottinghamu sodili za napad in trpinčenje 18-letne prostitutke Leslie Ann O'Dell.

80 popolnih umorov naj bi zakrivil po lastnem hvalisanju.

A vse do leta 1980, ko so ga aretirali zaradi napadov na O'Dellovo, nihče ni sumil, da bi lahko bil prav on tisti, ki je po New Yorku in New Jerseyju puščal za seboj bolj ali manj razmesarjena trupla mladih žensk, med katerimi je bilo veliko prostitutk. So pa ga v tem času večkrat aretirali zaradi manjših prekrškov in dejanj. Leta 1969 so ga obsodili z globo 50 dolarjev, ker so ga ujeli, da je v New Yorku vozil pod vplivom alkohola. Leta 1972 so ga kaznovali s 50 dolarji ali desetimi dnevi zapora, ker so ga ujeli med krajo v veleblagovnici Stern's v mestu Paramus v New Jerseyju. Leto pozneje so ga prijeli, ker sta ga neka prostitutka in njen zvodnik prijavila zaradi kraje in spolnega nasilja, a se tožnika pozneje nista pojavila na sodišču, zato je sodnik Cottinghama izpustil iz pripora. Pozneje ga je še ena prostitutka ovadila zaradi kraje in nasilja, a se niti ona ni prikazala na sodišču.

Richard Cottingham je delal v zavarovalnici MetLife v New Yorku. FOTO: Andrew/Kelly Reuters

Mučil in posiljeval

Konec maja 1980 je Cottingham pobral spolno delavko O'Dellovo, ki je delovala na vogalu na križišču avenije Lexington in 25. ceste na Manhattnu. Odpeljal jo je v motel Quality Inn, v Hasbrouck Heights v New Jersey, ji nadel policijske lisice in jo začel mučiti. Kot je pozneje pričala O'Dellova, ji je hotel odrezati prsno bradavico, vendar je med ruvanjem in pretepanjem obračal po postelji začela kričati in zaposleni v motelu so poklicali policijo. V sobi so med Cottinghamovimi stvarmi našli ovratnico za spolne sužnje, usnjene spodnje hlače, mazohistične spolne pripomočke, nož, ponaredek pištole, s katero je silil O'Dellovo k poslušnosti, in več vrst pomirjeval. Ko je policija vzela Cottinghama pod lupo, ko so preiskali še prtljažnik njegovega avta in zaklenjeno sobo v kleti stanovanja, kjer je živel, so našli številne predmete, ki so ga povezovali z drugimi žrtvami.

21 umorov deklet je doslej priznal Razparač s Times Squara.

Med sojenjem za napad na O'Dellovo so spregovorile še tri druge njegove žrtve, ki jih je spolno napadel, mučil in pretepal, vendar jih ni ubil. Ubil pa je dve dekleti, zaradi česar je dobil prvo dosmrtno kazen. Decembra 1977 in v začetku maja 1980 je dve dekleti zvabil v motel Quality Inn, kjer ju je posiljeval in se spolno izživljal nad njima. Prvo je zadavil, njeno truplo pustil na parkirišču v bližini motela, truplo druge pa je pustil kar v sobi, kjer so jo pozneje našle sobarice. Leta 1984 so Cottinghama na drugem sojenju, tokrat v New Yorku, obsodili na drugo dosmrtno ječo zaradi brutalnih umorov treh žensk med letoma 1976 in 1980. Dve trupli so odkrili med podtaknjenim požarom v sobi hotela Travel Lodge Motor Inn. Čeprav je trupli požar močno poškodoval, so forenziki vseeno ugotovili, da sta bili obe zadavljeni in žrtvi spolnega mučenja. Tretjo žrtev, 25-letno Mary Ann Jean Reyner, so našli v hotelu Seville v New Yorku: Cottingham ji je prerezal vrat, jo spolno zlorabil in ji na koncu odrezal dojki.

Med njegovimi žrtvami je bilo veliko prostitutk. FOTO: Fernandoquevedo/Getty Images

Vse do leta 2009 je trdil, da so mu umore devetih žensk, zaradi katerih je bil trikrat obojen na dosmrtno ječo, podtaknili, potem pa je začel počasi priznavati vsa svoja sprevržena dejanja, zlasti umore, ki jih je zgrešil od leta 1965 do 1974, ko je priznal, da je umoril še tri dekleta v New Jerseyju. Leta 2020 je preiskovalcem priznal, da je umoril še osem deklet, večinoma v New Yorku.