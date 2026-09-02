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LJUBEZEN

Župnik presenetil: zapušča Katoliško cerkev zaradi ženske

Po 37 letih duhovniške službe se bo poročil s skrivno ljubeznijo, s katero že dolgo deli svoje življenje.
Dolgo me je čakala, pravi. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images
Dolgo me je čakala, pravi. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images
D. S.
 2. 9. 2026 | 08:00
2:45
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Po 37 letih katoliške duhovniške službe se je Andreas Unfried odločil, da bo zapustil Cerkev in uredil svojo dolgo skrito ljubezensko zvezo. Duhovnik, star 63 let, zapušča Katoliško cerkev, da bi se končno poročil s svojo partnerico, piše Infovaticana.

Župnik župnije sv. Uršule v Oberurslu in Steinbachu v zvezni deželi Hessen v Nemčiji pojasnjuje, da je zdaj, ko se je njegova partnerica že upokojila, sam pa se bliža koncu poklicne poti, napočil čas, da se posveti temu, kar imenuje svoj »drugi klic«. »Razlog je ta, da se bom poročil. Že vrsto let na skrivaj živim v razmerju s svojo veliko ljubeznijo,« priznava Unfried v pismu, ki ga je župnija sv. Uršule objavila pred dnevi. Duhovnik je o odstopu obvestil limburškega škofa in nekdanjega predsednika Nemške škofovske konference Georga Bätzinga. »Vedno sem vedel, da Katoliška cerkev za opravljanje duhovniške službe zahteva celibat,« je zapisal. Zagotavlja, da ga je skušal živeti »z vsemi močmi«, po skoraj štirih desetletjih duhovniške službe pa ugotavlja: »Priznati moram, da tega daru v resnici nimam v sebi.«

Priznati moram, da daru celibata v resnici nimam v sebi.

Podpora partnerice

Duhovnik ne razkriva, kdaj natančno se je njegovo razmerje začelo, priznava pa, da traja že vrsto let in da je imela njegova partnerica pomembno vlogo v desetletjih njegovega duhovniškega delovanja. »Teh 37 let ne bi zmogel, če ne bi mogel računati na podporo svoje življenjske sopotnice,« pravi. Ves ta čas je nadaljeval duhovniško službo, za razmerje pa je vedel le zelo ozek krog ljudi. Unfried priznava, da mu bodo številni sodelavci morda očitali, da jim ni dal nobenega namiga, ter dodaja, da je bilo ljudi, ki jim je zaupal svoj položaj, zelo malo.

37 let je bil duhovnik, za njegovo razmerje pa je vedel le zelo ozek krog ljudi. FOTO: Luis Alvarez/Getty Images
37 let je bil duhovnik, za njegovo razmerje pa je vedel le zelo ozek krog ljudi. FOTO: Luis Alvarez/Getty Images

Odločitev, da njuno razmerje razkrije, kot rečeno, sovpada s koncem njunih poklicnih poti. Prav zdaj je po njegovem napočil čas, da spremeni svoje prednostne naloge. »Dolgo me je čakala. Za to sem ji zelo hvaležen. Zdaj je dovolj,« piše. Svojo načrtovano poroko predstavlja kot odgovor na še en klic: »Zdaj čutim, da je napočil čas, da odgovorim na ta drugi klic.« Proti koncu pisma se k isti misli še enkrat vrne: »Zdaj me kliče ljubezen do ženske, s katero že dolgo delim svoje življenje.«

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