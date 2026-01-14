Zvarijo ga le enkrat letno

Božično-novoletni prazniki so mimo in z njimi tudi slastne jedi in pijače, ki jih ljudje po navadi zaužijemo za slovo od starega leta. Marsikje se na mizi znajdejo pečen puran ali piščanec, tudi pečenke niso redkost, pa tatarski biftek, paneton v Italiji, sarme na Balkanu. V Srednji Evropi je to čas kuhanega vina, drugod šampanjca. Le v eni državi je to čas, ki ga zaznamuje pivo. Če ste pomislili na Češko ali Nemčijo, ste se zmotili, to je Mehika. Za to srednjeameriško državo je pijača predbožičnega in novoletnega časa poltemno pivo znamke Noche Buena (sveta noč).

1875. je švicarski pivovar Santiago Graf zvaril prvo pivo v Mehiki.

Mnogi bi pričakovali, da Mehičani v prazničnih časih raje posežejo po tekili, znamenitem žganju iz kaktusa agave, vendar ne, v novoletnem času mora biti na mizi steklenica svete noči. Zanimivo je, da piva Noche Buena ne moremo dobiti nikjer drugje po svetu, razen v Mehiki, pa čeprav je ta država največja izvoznica piva na svetu. Omenjeno pivo varijo le enkrat na leto, in v Mehiki velja pravilo, da je neuradni začetek božično-novoletnih praznikov pravzaprav tisti dan konec novembra ali v začetku decembra, ko tovornjaki v trgovine po vsej Mehiki dostavijo rdeče kartone s steklenicami svete noči. Takrat kupci pivo razgrabijo in ljubitelji morajo čakati do naslednjega decembra, ko spet pride do kupcev. Pivovarna Moctezuma pivo oglašuje tudi tako, da njihovi pivovarji delajo 11 mesecev za to, da lahko ljudje decembra dobijo to enkratno pijačo.

Pivo varijo v pivovarni Cuahtemoc v Monterreyu. FOTO: Wikipedia, javna domena

Sveta noč ni v ničemer podobna znanim mehiškim svetlim, lahkim pivom, kot so Corona, Dos Equis, Pacifico, Tecate, Victoria ali Modelo. Ima barvo karamele, z okusom pražene kave in za mehiška piva visoko stopnjo alkohola, ki znaša 5,9 odstotka. Kot je za britanski BBC povedala Karla González, skrbnica znamke pri mehiški veji nizozemskega pivovarskega velikana Heineken, ki ima v lasti pivovarno Moctezuma, kjer so prvič zvarili pivo Noche Buena, »ima pivo strukturo in okus, ki izjemno dobro sodi k okusom mehiške kuhinje«. Mehiški sommelier za pivo Guillermo Ysusi je dejal, da zanj, tako kot za večino Mehičanov, pivo Noche Buena pomeni enostavno božič, saj je to, odkar se spominja, tradicionalna pijača za božično mizo.

1924. so začeli variti Noche Buena.

Pivska specialiteta

Toda v nasprotju z germanskimi in slovanskimi narodi v sodobni Evropi pivo ni tradicionalna pijača Mehičanov. V Mehiki je popularen le dobrih sto let. Pa še to po zaslugi evropskih emigrantov. Leta 1875 je švicarski pivovar Santiago Graf zvaril prvo pivo v Mehiki, lager, in s tem začel bolj množično proizvodnjo piva. Od takrat je pivovarna Toluca, ki jo je ustanovil Graf, dala na trg več vrst piva, med drugim tudi Victorio, in sicer leta 1906 in še danes velja za pivo z najdaljšo tradicijo v Mehiki. Pivo je na prelomu v 20. stoletje postalo popularna pijača med mehiškim bogatejšim slojem, kmalu pa je prodrlo tudi v druge sloje prebivalstva. Sledila je ustanovitev pivovarn, kot sta Cervecería Cuauhtémoc v Monterreyu in Cervecería Moctezuma v Orizabu v zvezni državi Veracruz, kjer so leta 1924 začeli variti Noche Buena.

Dobro se ujame s številnimi jedmi. FOTO: Gulcin Ragiboglu/Getty Images

Legenda o pivu Noche Buena pravi, da je vodilni pivovar v pivovarni Moctazuma Otto Neumaier, ki je bil nemškega rodu, jeseni 1924 zase in za svoje prijatelje zvaril posebno pivo, nekakšno hišno rezervo, ki jo je potem razdelil še med delavce pivovarne. Nekaj let so potem pivo varili kot specialno božično pivo za zaposlene, potem pa so se leta 1938 odločili, da ga ponudijo še širši javnosti, in sicer kot božično pivsko specialiteto. Pivo je kmalu postalo simbol božiča, njegova popularnost v Mehiki pa je prav neverjetna. Ljudje ga ne kupujejo samo kot pijačo ob prazničnih večerjah, tudi podarjajo si ga. V času praznikov ga prodajajo tudi v barih in lokalnih kantinah.

1938. so ga začeli variti za širšo javnost.

Kot rečeno, je pivo nemogoče dobiti zunaj Mehike. Lastnik pivovarne je leta 2011 sicer začel izvažati in prodajati svoje božično pivo tudi v Združenih državah Amerike, kjer živi številna mehiška diaspora, vendar so to končali leta 2018, menda zaradi premajhnega povpraševanja. Pravega razloga, zakaj je Heineken Mexico prenehal izvažati Noche Buena, niso navajali, je pa to izkoristil glavni rival na ameriškem trgu piva, konglomerat Anhueser-Busch, ki je prek svoje mehiške pivovarne začel izdelovati podobno božično pivo pod imenom Noche Especial in ga začel tudi marketinško prodajati kot pijačo za božično-novoletne praznike.