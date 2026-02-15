Zvečer jih raje izklopimo

Večerna rutina navadno vključuje umivanje zob in ugašanje luči, skoraj zagotovo pa ne izklapljanja določenih električnih naprav iz vtičnic. A prav ta pogosto pozabljen korak lahko zmanjša porabo elektrike in predvsem bistveno poveča varnost doma. Nekatere naprave so tako imenovani energijski vampirji, že samo s tem, da so priključene na omrežje, porabljajo elektriko. Druge predstavljajo resno varnostno tveganje. Preden se odpravimo v posteljo, poskrbimo, da bodo izključene.

Segrevanje škodi baterijam

Prenosni grelniki prostorov morajo biti, preden zaspimo, vedno izklopljeni. So namreč eden glavnih vzrokov požarov v gospodinjstvih. Porabijo veliko električne energije, lahko se pregrejejo, prevrnejo ali se vnamejo predmeti ob njih, denimo posteljnina in zavese. Pametne naprave, kot so prenosniki, tablični računalniki in telefoni, je priporočljivo izključiti takoj, ko so povsem napolnjene. Čeprav se sodobne naprave ob stoodstotni napolnjenosti nehajo polniti, še vedno porabljajo manjše količine energije. Sčasoma se ta navidezno zanemarljiva poraba pozna na računu za elektriko. Poleg tega lahko polnjenje čez noč povzroča nepotrebno segrevanje, kar skrajšuje življenjsko dobo baterij in obrablja polnilne kable ter vtičnice.

Prenosni grelniki prostorov se lahko pregrejejo, prevrnejo ali se vnamejo predmeti ob njih. FOTO: Victoria Kotlyarchuk/Getty Images

Posebno pozornost zlasti med polnjenjem zahtevajo preostale naprave z litij-ionskimi baterijami. Mednje spadajo akumulatorsko orodje, brezžični sesalniki, prenosne baterije, električne zobne ščetke, naprave za nego kože in podobno. Litij-ionske baterije se lahko med polnjenjem pregrejejo, požari, povezani s polnilniki, so vse pogostejši. Tveganje je še večje pri starejših baterijah, poškodovanih kablih ali uporabi neoriginalnih polnilnikov.

Če opazimo, da je naprava topla, ko ne bi smela biti, da ima poškodovan kabel ali da ob premikanju poka, jo zamenjamo z novo.

Najbolje je, da te naprave izključimo takoj, ko so napolnjene, in jih ne polnimo, kadar nismo v bližini. Izogibamo se polnjenju brez nadzora ali ponoči.

Nevarno pregrevanje

Tudi zabavni sistemi, čeprav so videti izklopljeni, porabljajo energijo. V to skupino spadajo televizorji in različne igralne konzole. Najbolj praktična rešitev je uporaba razdelilnika s stikalom, tako lahko z enim klikom izklopite več naprav hkrati. Med tiste, ki jih je pred spanjem pametno izključiti, spadajo kavni aparati, grelniki vode, opekači in mešalniki. Čeprav so sodobni kuhinjski aparati večinoma varni, izključitev zmanjša tveganje za napake v delovanju ali obrabo. Gre za naprave z veliko obremenitvijo, ki jim pogosto, čeprav jih uporabljamo vsak dan, ne posvečamo dovolj pozornosti, a že drobna napaka v grelnem elementu lahko povzroči nevarno pregrevanje. Kodralniki, likalniki in sušilniki za lase naj bodo vedno izključeni iz vtičnice, saj po uporabi še dolgo ostanejo vroči. Počakajmo, da se ohladijo, šele nato jih pospravimo in s tem poskrbimo še za bolj urejeno kopalnico. Če opazimo, da je naprava topla, ko ne bi smela biti, da ima poškodovan kabel ali da ob premikanju poka, jo zamenjamo z novo.

Že drobna napaka v grelnem elementu lahko povzroči nevarno pregrevanje in požar. FOTO: Maksim Safaniuk/Getty Images

Večina električnih požarov ne nastane zaradi ekstremnih okoliščin, temveč zaradi vsakdanjih pripomočkov, ki so priključeni leta. To potrjujejo tudi razna poročila o požarni varnosti, ki kot najpogostejši vzrok navajajo okvarjene priključke in zastarele naprave.