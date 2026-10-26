100 let prvega sodobnega zdravstvenega doma: Lukovica s higieno in cepljenjem prepolovila umrljivost dojenčkov

»Odprtje zdravstvenega doma v Lukovici pred 100 leti je začetek moderne dobe primarnega zdravstva v Sloveniji,« poudari dr. Božidar Voljč, zdravnik in poznavalec slovenskega zdravstva, ob letošnji pomembni obletnici, ki so jo v Lukovici zaznamovali s slavnostno akademijo. Leta 1926 so v Lukovici pri Domžalah odprli ustanovo, ki je poleg zdravljenja začela sistematično skrbeti tudi za preprečevanje bolezni, zdravstveno vzgojo ter izboljševanje življenjskih razmer prebivalstva.

Higienske razmere, v katerih so takrat živeli ljudje, so bile neprimerljive z današnjimi. Na podeželju niso imeli stranišč v notranjosti hiš – redkost so bila tudi zunanja lesena stranišča –, oskrba s pitno vodo je bila problematična, posebne pozornosti niso posvečali niti odplakam oziroma kanalizaciji. V Lukovici, ki je bila pomembna tranzitna točka za več smeri, tudi med Ljubljano in Avstrijo, so se popotniki ustavljali, jedli in spali. Toda zaradi neurejenih higienskih razmer so se ponavljale nalezljive bolezni, med njimi tifus, visoka je bila tudi umrljivost otrok.

1924. LETA so sprejeli nov način razmišljanja.

»Zdravnik in pedagog Andrija Štampar, ki je bil takrat načelnik higienske službe na Ministrstvu za narodno zdravje v Beogradu v takratni Kraljevini SHS, je vedel, kaj je razlog za te infekte,« pravi Božidar Voljč. Zato je država leta 1924 sprejela nov način razmišljanja: zdravstvena služba ni bila več zadolžena le za zdravljenje prebivalstva, ampak je začela sistematično skrbeti tudi za preprečevanje bolezni, zdravstveno vzgojo ter izboljševanje življenjskih razmer prebivalstva. Ministrstvo je odločilo, da bo po vsej državi vsako leto določeno število vasi asaniralo, se pravi izboljšalo zdravstvene in higienske življenjske razmere. In prva je bila na vrsti Lukovica. Mimogrede: Andrija Štampar velja za svetovnega pionirja socialne medicine, ki je bil med ustanovitelji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), kot prvi ji je tudi predsedoval.

Zdravstveni dom v Lukovici okrog leta 1935 FOTO: Knjižnica Domžale

Izjemno izboljšanje

»V Lukovici so zgradili sodoben zdravstveni dom, ki je v Sloveniji postal vzorčni primer,« pravi Voljč. Poleg sodobne zdravstvene ustanove na primarni ravni so izboljšati tudi okolje, v katerem so ljudje živeli. Začela se je asanacija Lukovice – načrtna zdravstveno-higienska ureditev kraja: uredili so oskrbo s pitno vodo, vodovod, greznice in gnojišča, kar je izboljšalo bivanjske razmere prebivalcev in popotnikov. Pri tem je imel pomembno vlogo dr. Ivo Pirc, direktor Higienskega zavoda v Ljubljani in eden od utemeljiteljev javnega zdravstva na Slovenskem, ki je sodeloval pri urejanju Lukovice. Ta projekt je v strokovni literaturi opisan kot vzorčna asanacija naselij, pri kateri so povezali urejeno okolje z organizirano zdravstveno službo.

Ušivost otrok se je zmanjšala z 20 na 2 odstotka, umrljivost dojenčkov pa se je v desetih letih zmanjšala za polovico!

»Vsi ti ukrepi so prinesli presenetljivo dobre rezultate,« pravi Voljč. Ušivost otrok se je zmanjšala z 20 na 2 odstotka, umrljivost dojenčkov pa se je v desetih letih zmanjšala za polovico! S cepljenjem proti davici, škrlatinki, oslovskemu kašlju in drugim nalezljivim otroškim boleznim so močno omejili pojavnost nalezljivih bolezni. Z vsemi temi ukrepi se je dvignila pričakovana življenjska doba, v naslednjih desetletjih pa se je še dvigovala zaradi spremenjenih socialno-ekonomskih dejavnikov, bivanjskega standarda, preventive ...

Današnja Zdravstvena postaja Lukovica Foto: zd-domzale.si

Novi zdravstveni domovi, ki so jih potem gradili po Sloveniji, niso bili zamišljeni zgolj kot ordinacije, ampak so v njih delovali splošni ambulatorij, dispanzer za matere in dojenčke, šolska poliklinika in protituberkulozni dispanzer, pomemben del dejavnosti pa je potekal tudi na terenu. »Zdravstveni dom v Lukovici je bil naš prvi sodobni zdravstveni dom, bil je začetek sodobne mreže zdravstvenih domov, ki so pokrivali vse potrebe prebivalcev, obenem pa je bila z zdravstvenimi domovi in zdravstvenimi postajami zagotovljena velika dostopnost zdravstvene oskrbe,« je ob 100-letnici odprtja zdravstvenega doma v Lukovici sklenil Božidar Voljč.