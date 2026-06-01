100 navdušenih pohodnic tudi letos na Turško goro (FOTO)

Pred dnevi je potekal drugi pohod 100 žensk na Trško goro, ki je veliko več kot vinorodna gorica. Je zelena oaza nad reko Krko, posejana z vinogradi in zidanicami, kjer so se ljudje od nekdaj družili, se veselili, prepevali, delali in živeli.

Že drugič družno na Trško goro. FOTO: Osebni arhiv

Na vrhu stoji čudovita Marijina cerkev, pod njo pa so številne zidanice, obdane z lepo urejenimi vinogradi. Pohod so udeleženke začele pri šoli Grm, kjer je na novo urejena vstopna točka na Trško goro. Pot jih je vodila mimo zidanice, kjer je ustvarjal Marjan Kozina. Izvedele so marsikaj zanimivega o skladatelju in zidanici, za katero MO Novo mesto načrtuje temeljito obnovo. Na poti so naredile kratek postanek in nazdravile z odlično penino, malo daljši predah pa so si privoščile pri zidanici Teropšič; domačini so jim pripravili domačo malico in poskrbeli, da so se odžejale. Prisluhnile so citrarki Andreji Grosek iz Šmarja pri Jelšah, katere spretni prsti so iz strun citer izvabili prelepe melodije, in sicer Cvetje v jeseni, Na Golici in še in še. Zaigrala je tudi svojo prvo samostojno skladbo z naslovom Kako me imeti rad. Pohodnice so zapele, zaplesale, pa tudi zavriskale.

Pot jih je vodila mimo vinogradov in zidanic. FOTO: Osebni arhiv

Po počitku in uživanju v čudovitih razgledih na dolino reke Krke in zelene Gorjance so se podale na vrh Trške gore, kjer jih je pričakala predstavnica Turistično-kulturnega društva Trškogorsko srce. V senci mogočnih lip so se posladkale z dobrotami in se osvežile ter se prepustile vodeni meditaciji ob žvrgolenju ptic in nežnih zvokih citer. Sledil je žreb, več pohodnic se je razveselilo lepih nagrad. Polne čudovitih vtisov so si obljubile, da se znova zberejo prihodnje leto. H. M.