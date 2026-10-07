100. obletnica rojstva Franca Tementa: hvaležni, da jim je vdano služil (FOTO)

Župnija sv. Križa v Črenšovcih je letošnje farno proščenje povišanja svetega Križa proslavila na poseben in zgodovinski način. Osrednji dogodki letošnjega Tedna duhovnosti in kulture so bili posvečeni stoti obletnici rojstva nekdanjega dolgoletnega črenšovskega župnika, častnega kanonika Franca Tementa (1926–2012).

Rodil se je na Pobrežju kot drugi od osmih otrok.

Franc Tement je tudi pokopan v sv. Križu. FOTO: Štefan Gyurica

Teden spomina, hvaležnosti in povezanosti je združil sorodnike, nekdanje veroučence, duhovnike, kaplane, prijatelje, kulturnike, pevce in številne vernike: ti so počastili moža, ki je zaznamoval več generacij prebivalcev Črenšovcev in širšega območja Prekmurja ter izseljence v tujih državah. Pobudo za praznovanje je dal domači župnik, direktor Zavoda Svete družine Črenšovci, ki je z Župnijskim pastoralnim svetom in številnimi prostovoljci pripravil bogat program. Že v tednu pred osrednjo slovesnostjo so se zvrstili številni kulturni in duhovni dogodki, s pesmijo, glasbo, pričevanji in spominskimi večeri so obujali spomine na človeka, ki je desetletja predano služil bogu in ljudem. Vrhunec praznovanja je bila slovesna sveta maša ob proščenju povišanja svetega Križa in stoti obletnici rojstva nekdanjega župnika. Mašo je ob somaševanju več duhovnikov daroval nadškof p., izmirski nadškof in nečak pokojnega Franca Tementa. Slovesnost je z ubranim petjem oplemenitil domači cerkveni pevski zbor, dogodka so se udeležili številni farani in tudi družina pokojnega slavljenca, bratin sestra, še zadnja živeča sorojenca iz družine osmih otrok.

Franc Tement se je rodil 1926. na Pobrežju kot drugi otrok v družini, ki je živela skromno, a trdno povezana v veri in ljubezni. Njegovo otroštvo so zaznamovali trdo delo, pomanjkanje in številne življenjske preizkušnje. Prav te so ga oblikovale v človeka neomajne vere, vztrajnosti in poklicanosti. Čeprav je zgodaj izgubil starše, je v sebi vse življenje nosil vrednote domačnosti, delavnosti in predanosti. Po končani osnovni šoli je leta 1939 postal gojenec Minoritskega malega semenišča na Ptuju. Kasneje je nadaljeval študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. Leta 1952 je daroval novo mašo pod geslom Ti si duhovnik na veke. Leta 1957 je prišel za kaplana v Črenšovce, 1971. pa postal župnik sv. Križa, kjer je tudi pokopan. Deset let je opravljal službo dekana lendavske dekanije, škof dr. Franc Kramberger pa ga je imenoval za častnega kanonika. Službo dušnega pastirja je opravljal vse do smrti leta 2012.

Teden spomina, hvaležnosti in povezanosti je združil sorodnike, nekdanje veroučence, duhovnike, prijatelje, kulturnike, pevce in številne vernike. FOTO: Štefan Gyurica

Praznovali so v župniji sv. Križa v Črenšovcih. FOTO: Štefan Gyurica