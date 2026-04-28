V slikoviti srednjeveški vasici Šmartno je festival Brda & Vino 2026 tudi letos združil vrhunsko kulinariko, izbrana vina in sproščeno druženje v eno najbolj prepoznavnih enološko-gastronomskih doživetij v regiji. Ko stopiš skozi obzidje, se zdi, kot da si za trenutek zapustil vsakdan. Kamnite ulice, mehka svetloba in vonj po hrani ustvarijo občutek, da se tukaj čas premika nekoliko počasneje. A na dan festivala se vse skupaj prebudi v živahen prizor, v katerem se obiskovalci sprehajajo med stojnicami, okušajo lokalne dobrote in se prepuščajo edinstvenemu utripu Brd.

Dogodek, ki že 12. leto privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine, potrjuje, da Goriška brda ostajajo ena najpomembnejših vinskih in kulinaričnih destinacij pri nas. Zasluge zanj imajo Eva in Sebastjan Mavrič iz Hiše Marica, Vesna in Bogdan Valentinčič iz agencije San Martin in Patricija Pirih iz KTD Kolo, ki se vsako leto potrudijo, da se obiskovalcem predstavi več kot 30 različnih ponudnikov gastronomije z različnih koncev Slovenije. Iz Vinorodnega okoliša Goriških brd je več kot 50 vinarjev ponujalo različne sorte domačih vin. Tako so različne stojnice ponujale svoje dobrote, od domačega oljčnega olja, medu in druge doma pridelane dobrote. Nastopilo je kar osem glasbenih skupin za vse okuse, ki so se selili po različnih kotičkih vasice in skrbeli za ritem obiskovalcev.

Ozke ulice Šmartnega se za en dan spremenijo v kulinarični oder, na katerem več kot 30 domačih in gostujočih gostinskih ponudnikov pripravlja jedi neposredno pred obiskovalci. Vonj po sveže pripravljeni hrani vabi že po nekaj korakih. Kuharji delajo brez odra in brez distance, krožniki pa so skrbno premišljeni – preplet tradicije in sodobnih pristopov, z izrazitim spoštovanjem do lokalnih sestavin. Obiskovalci ne le okušajo, temveč tudi spremljajo nastajanje jedi in vstopajo v dialog z ustvarjalci okusov.

Jedi so pripravljali tudi tisti bolj znani iz sveta kulinarike.

Jani Klemenčič je odlično zapopral ješprenček s prašičkom.

Prvi kozarec vina ponudijo obiskovalcem že pred vstopom v obzidje Šmartnega. Vinarji s čutenjem pripovedujejo zgodbo o nastanku letnika, ki ga drži gost v roki. Vsako jed spremlja vrhunsko briško vino, eden ključnih simbolov regije. Prav neposreden stik z vinarji, njihove zgodbe, filozofija pridelave in osebni pristop dajejo festivalu pristnost, ki jo na večjih dogodkih pogosto pogrešamo. Pomemben del festivala je tržnica lokalnih izdelkov, na kateri ponudniki predstavljajo briški med, oljčno olje, sir, sušene mesnine, suho sadje in druge butične izdelke. Na eni stojnici poskusiš med, na drugi oljčno olje, a hitro ugotoviš, da ne gre za običajne izdelke. Vsak ponudnik predstavlja del svoje zgodbe, del načina življenja, ki je tesno povezan z zemljo in tradicijo.

Gre za zelo izvirno enogastronomsko prireditev.

Festival Brda & Vino danes ni več zgolj vinska prireditev, temveč tudi pomemben promotor regije, ki povezuje lokalne ustvarjalce, spodbuja trajnost in utrjuje prepoznavnost Brd kot ene najprivlačnejših enogastronomskih destinacij v širši regiji. Dogodek Brda in vino ima tudi dobrodelno noto; tako organizatorji z veseljem sporočajo, da so donirali 1500 evrov društvu MAS OKO za podporo osebam z avtizmom, s katerim že več let sodelujejo.

Nasmeh pove vse.

Dan mine hitreje, kot bi si želel. Kozarci se praznijo, sonce se počasi spušča in glasovi postajajo mehkejši. Ko zapuščaš Šmartno, imaš občutek, da si doživel nekaj več kot le festival, ne le vino in hrano, temveč trenutek, ki ga je težko ponoviti. Prav zato se ljudje vedno znova vračajo.