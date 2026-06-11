12. julija bo referendum o parkiranju, Janković: »Žal mi je milijona ...«

V Ljubljani se pripravljajo na naknadni referendum o parkirnem odloku. Referendumska kampanja bo stekla v petek, do 17. junija pa lahko organizatorji odprejo posebne transakcijske račune. Referendum bo 12. julija. Med 7. in 9. julijem bo medtem potekalo predčasno glasovanje, danes pa so stekli roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma. Po pojasnilih občinske volilne komisije sta se do danes popoldne k referendumski kampanji poleg pobudnikov referenduma, Civilne iniciative za Ljubljano, prijavili še Piratska stranka in stranka Glas za otroke in družine. Kot omenjeno, imajo organizatorji čas za prijavo do srede prihodnjega tedna.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk (15.a, 15.b in 15.c člen), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. 3. 2026?« Volilnih upravičencev, ki se bodo na referendumu lahko izrekli, je v Ljubljani skupaj 227.376, je danes skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavilo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi bo odlok zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev.

To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je namreč zbrala več kot 14.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Pobudniki, Civilna iniciativa za Ljubljano, nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Čeprav je Mestna občina Ljubljana marca sprejeti odlok prejšnji teden umaknila, v Civilni iniciativi za Ljubljano vztrajajo pri referendumu. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti.

Štepanjsko naselje, 4. 2. 2026. FOTO: Dejan Javornik

Janković: »Žal mi je milijona ...«

Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem po umiku odloka - tega je izglasoval mestni svet 1. junija, potem ko je civilna iniciativa že vložila potrebne podpise za izvedbo referenduma, kasneje pa na isti seji potrdil izvedbo referenduma - poudaril, da bodo volivci na referendumu glasovali proti odloku, ki ne obstaja. Ob tem je dejal, da bodo tako porabili milijon evrov, ki bi jih sicer lahko namenili za otroška igrišča, nova drevesa, klopi in podobno. »Na eni strani mi je žal milijona, kolikor bo stal referendum, na drugi strani pa se mi enostavno zdi bolj pomembno, da v tem mestu spoštujemo demokratične vrednote. Bila je tudi varianta, da ne potrdimo referenduma in se gremo pravdat, a mislim, da to absolutno ni potrebno,« je povedal. »Zdaj bo zanimiva situacija. Na referendumu bo vprašanje, ki ga je izpostavila civilna iniciativa oziroma (Klemen) Fajs, vezano na odlok, ki ga ni več,« je Janković dejal na novinarski konferenci dan po seji mestnega sveta.

Umik odloka je po prepričanju civilne iniciative pravno sporen, ker da ni mogoče umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu. Na podlagi zakona o lokalni samoupravi je namreč odlok možno umakniti zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti, kar bi referendum naredilo brezpredmeten, menijo v civilni iniciativi. Medtem jih ne skrbi, da zaradi poletnih počitnic, ko praviloma ni najbolj ugoden čas za mobilizacijo volivcev, ne bi dosegli kvoruma. Sicer pa se vrstijo ocene, da referendum ne bo zgolj odločanje o parkirni politiki, ampak širši preizkus podpore županu Jankoviću pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Janković, ki je na čelu glavnega mesta skoraj 20 let, je namreč pred dobrim mesecem napovedal vnovično kandidaturo za ljubljanskega župana. Poleg njega sta do zdaj kandidaturo javno napovedala tudi mestna svetnika Jasmin Feratović in Aleš Primc.