VPISANA V ZASEBNO AMERIŠKO SPLETNO ŠOLO

Prepoved vseh stikov! Deklico (13) in dečka (11) CSD staršema odvzel, zdaj zahtevajo, da ju vrnejo

Odvzeli so ju zaradi nedoseganja minimalnega standarda za napredovanje v višji razred.
SImbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic
STA, M. U.
 14. 1. 2026 | 17:48
 14. 1. 2026 | 17:54
3:23
Civilna iniciativa za svobodo izobraževanja je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predalo skoraj 2400 podpisov podpore za vrnitev dveh otrok z Novogoriškega, ki so ju staršem odvzeli zaradi nedoseganja minimalnega standarda za napredovanje v višji razred. Ministrstvo opozarja na izobraževanje kot temeljno pravico otrok.

Skrajno nesorazmeren ukrep

»Ministrstvu sporočamo, da je ukrep, ki ga je sodišče izvedlo v primeru družine, ko jo zdaj spremljamo in podpiramo, skrajno nesorazmeren,« je povedala vodja iniciative Esmeralda Vidmar. Kot je zatrdila, so staršem prepovedali sleherni stik z otroki, kar da je grobo kršenje človekovih pravic.

Otroka, 13-letno deklico in 11-letnega dečka, so staršema odvzeli oktobra lani in ju začasno namestili v Strokovni center Planina. Njuni stiki z otrokoma bodo sicer odvisni od njunega sodelovanja s centrom za socialno delo, šolo in sodiščem. Doma sta se začela šolati v šolskem letu 2020/2021, a nista dosegla minimalnih standardov za napredovanje v višji razred.

Vpisana v zasebno ameriško spletno šolo

Starša sta otroka vpisala v zasebno ameriško spletno šolo West River Academy, ki v Sloveniji ni veljavna, izpitov na matični osnovni šoli pa nista opravila. Deklica je tako opravila le 4. namesto 7. razred osnovne šole, deček pa 1. namesto 5. razred. Pristojni center za socialno delo staršema očita tudi opuščanje potrebne zdravstvene oskrbe otrok, saj sta zadnji sistematski pregled opravila pred sedmimi leti.

Ministrstvo: Katerakoli oblika šolanja mora biti priznana v Sloveniji

Na ministrstvu za delo so danes v odzivu na shod iniciative za STA poudarili, da je pravica do izobraževanja ena od temeljnih otrokovih pravic. Način uveljavljanja oziroma izvrševanja te pravice je zaupana staršem, če pa starši ogrožajo njihov zdrav razvoj, je dolžnost države, da v okviru veljavne zakonodaje zaščiti koristi otrok. Starši tako lahko pod predpisanimi pogoji otrokom zagotovijo izpolnitev šolske obveznosti v okviru javnih ali zasebnih šol oziroma s šolanjem na domu. Katerakoli oblika šolanja mora pa biti priznana v Sloveniji, so poudarili. Dodali so, da morajo biti odločitve v postopkih, ki zadevajo otroke, rezultat strokovnih presoj in odločitev neodvisnih sodišč, sprejetih na podlagi temeljitega preverjanja okoliščin in v skladu z zakonodajo. »Takšne odločitve je treba obravnavati odgovorno in jih spoštovati, saj je njihovo izhodišče vedno največja korist otroka,« so poudarili.

Odvzem otroka staršem vedno skrajen ukrep

Dodali so, da konkretnih odločitev ne morejo komentirati, so pa poudarili, da je odvzem otroka staršem vedno skrajen ukrep, ki ga centri za socialno delo predlagajo sodiščem takrat, ko so druge možnosti že izčrpane in je otrok, pogosto zaradi kompleksnih in visoko konfliktnih razmer v družinah, tudi neposredno ogrožen. Dejavniki tveganja za otroka so namreč tako visoki, da zahtevajo takojšnjo zaščito.

 

otrocistaršiSlovenijavzgojaCivilna iniciativa za svobodo izobraževanja
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
