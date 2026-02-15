  • Delo d.o.o.
PUST

135 let norčij v Mozirju: kako Pust Mozirski ohranja živo pustno tradicijo

Pust Mozirski, ponosni nosilec karnevalske tradicije, je znova podelil trške pravice. Izbranka je planinka, kulturnica, pevka, motoristka in vdana domačinka.
Trške pravice letos Urški Reberčnik FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc
Trške pravice letos Urški Reberčnik FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc
Jože Miklavc
 15. 2. 2026 | 06:10
3:26
A+A-
Etnografsko društvo Pust Mozirski s 135-letno tradicijo je pred 27 leti postalo član karnevalskih mest Evrope (F. E. C. C.) in s tem okronalo bogato pustno kulturo na Slovenskem. Tudi mlajše generacije so prevzele to odgovornost, slovenska etnološka stroka pa vestno ohranja pustne običaje na Slovenskem. Pust Mozirski nosi črn frak, belo srajco in rdečo mašno ter svečan cilinder na glavi, v posebnih okoliščinah pa je tudi ovit z rdečim šalom s svojim imenom. K liku spadajo tudi kultura govora brez alkoholnega nalivanja, spoštljivo vedenje na javnem kraju in ob prazničnih obredih ter pestre ...

06:10
PUST
06:00
BIJELO DUGME
BIJELO DUGME

Goran Bregović: Z odra bom šel naravnost na pokopališče

Vodja in ustanovitelj skupine nam je pred koncertom zaupal, zakaj jim ravno Ljubljana tako veliko pomeni.
15. 2. 2026 | 06:00
06:00
NUMEROLOGIJA
NUMEROLOGIJA

Če imate to številko v datumu rojstva, vas marca čaka izjemna sreča

Številka 8 v datumu rojstva odpira vrata sreče v marcu. Denar pride ob pravem času, ljubezen pa prinese veselje in olajšanje.
15. 2. 2026 | 06:00
05:00
KAJ, ČE BI BIL TIGER?
KAJ, ČE BI BIL TIGER?

Volkulja izkopala pot na svobodo: a to ni prva žival, ki je pobegnila

V ZOO Ljubljana je zbežala iz ograde. Kopala je brlog in odšla mimo nadzornih kamer.
Lovro Kastelic15. 2. 2026 | 05:00
22:45
KARIKATURA
KARIKATURA

Zimske razmere

O gretju.
Marko Kočevar14. 2. 2026 | 22:45
22:25
NE ME BASAT'
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Marčne ide Lepe Vide

Preobrati so vedno posledica dolgega tihega procesa. In proces se začne doma.
Primož Kališnik14. 2. 2026 | 22:25

