135 let norčij v Mozirju: kako Pust Mozirski ohranja živo pustno tradicijo

Etnografsko društvo Pust Mozirski s 135-letno tradicijo je pred 27 leti postalo član karnevalskih mest Evrope (F. E. C. C.) in s tem okronalo bogato pustno kulturo na Slovenskem. Tudi mlajše generacije so prevzele to odgovornost, slovenska etnološka stroka pa vestno ohranja pustne običaje na Slovenskem.
Pust Mozirski nosi črn frak, belo srajco in rdečo mašno ter svečan cilinder na glavi, v posebnih okoliščinah pa je tudi ovit z rdečim šalom s svojim imenom. K liku spadajo tudi kultura govora brez alkoholnega nalivanja, spoštljivo vedenje na javnem kraju in ob prazničnih obredih ter pestre ...
