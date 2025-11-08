14 tisoč evrov za otroške sanje (FOTO)

Mariborski glasbenik ter rekreativni športnik Iztok Kočevar je konec septembra z Luko Rakušem iz Lukas Bikes, videografom Denisom Janežičem in hčerko Karin Kočevar prekolesaril 2000 kilometrov od štajerske prestolnice pa vse do Istanbula, največjega turškega mesta.

»Naš cilj je bilo združiti dobro s koristnim,« je svoj projekt skromno opisal 64-letnik, sicer eden najbolj prepoznavnih bobnarjev iz totega konca.

»Pri podobnem projektu sem sodeloval že lani, ko smo kolesarili proti Atenam, letos pa sva z Luko Rakušem in ekipo določila nov izziv, tj. smer proti Istanbulu. Zveza prijateljev mladine je prevzela procedure okoli humanitarnega dela, saj je bil cilj osrečiti čim več otrok iz socialno ogroženih družin, da jim uresničimo sanje.«

Ves čas so namreč na družbenih omrežjih in v medijih pozivali podpornike, da pomagajo s poslanim SMS SANJE10 na 1919, ob tem pa so vse najboljše, pa tudi tiste malo manj prijetne, dogodke na desetdnevni poti posneli. Film je bil zdaj že tradicionalno predvajan v razprodanem mariborskem kinu Maribox.

»S pomočjo sponzorjev in donatorjev smo zbrali 14.000 evrov, še vedno pa je mogoče projekt podpreti tako z nakazili kot poslanimi SMS-sporočili.«

Jure Kirbiš, kustus UGM, in Martina Kositer, urad za kulturo in mladino pri MOM FOTO MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Dejan Vedlin, Toti radio in povezovalec prireditve, ter Božidar Raušl, sekretar ZPM FOTO MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Iztok Kočevar s partnerico Petro ter razširjeno družino FOTO MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI