Obrisi nove Janševe vlade: 16 ministrstev med SDS, NSi in Demokrate, Resnica pa konstruktivna opozicija

Po parlamentarnih volitvah v Sloveniji se nadaljujejo vzporedna koalicijska usklajevanja na obeh političnih polih, pri čemer se po poročanju novinarja Dela Uroša Esiha vse bolj krepi možnost oblikovanja desnosredinske manjšinske vlade pod vodstvom Janeza Janše (SDS). Politična dinamika se je dodatno zaostrila po izvolitvi Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora, kjer je prejel 48 glasov desnih strank in stranke Resnica. Ta razplet je okrepil vtis usklajenega delovanja desnega bloka ter pospešil neuradna pogajanja med SDS, NSi in Demokrati, ki naj bi že usklajevali okvir nove vlade.

Po teh informacijah naj bi nastajala zasnova četrte Janševe vlade s 16 ministrstvi, pri čemer bi SDS prevzela polovico, torej 8 resorjev, NSi pet, Demokrati pa tri ministrstva. Gre za podobno strukturo kot v prejšnji Janševi vladi, kar kaže na relativno stabilen okvir pogajanj na desni sredini. Ključen politični dejavnik ostaja stranka Resnica, ki naj ne bi formalno vstopila v koalicijo, a bi lahko s svojimi glasovi projekt odločilno podprla – predvsem pri glasovanju o mandatarju. Brez teh glasov desni blok ne doseže 46 podpisov, potrebnih za prvi korak pri podelitvi mandata Janezu Janši.

Na levici pesimizem

Na levi strani Svoboda nadaljuje pogajanja o morebitni levosredinski koaliciji, vendar je v izjavah SD in Levice zaznati precej manj optimizma kot na začetku pogovorov. Ob tem priznavajo, da ima desni politični blok trenutno več zagona in jasnejšo pogajalsko strukturo. Po navedbah političnih akterjev in analizi dogajanja se tako vse bolj kaže možnost, da bi Slovenija dobila manjšinsko vlado pod vodstvom SDS. Kako stabilna bo taka vlada, bo sicer vprašljivo, saj bo v DZ popolnoma odvisna od glasov izvenkoalicijskih poslancev.