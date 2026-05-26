Po posilstvu še izsiljeval 17-letnico: zaradi napake sodišča ga ne bodo izgnali iz države

15 LET ZAPORA

Kosovec si je prek spleta pridobil naklonjenost 17-letnice, nato jo večkrat zlorabil. Za 15 let gre v ječo, zaradi napake sodišča ga ne bodo izgnali.

Začelo se je tako, kot se danes začne na tisoče najstniških zgodb – s povsem vsakdanjim spoznavanjem in nedolžnim dopisovanjem prek družbenih omrežij, aplikacij WhatsApp in Viber, videoklici in telefonskimi pogovori. A tisto, kar je 17-letnica z Gorenjske sprva videla kot običajno spletno prijateljstvo, se je spreminjalo v past. Spletni prijatelj (ime hranimo v uredništvu) je načrtno izkoristil njeno neizkušenost in mladost. Začel je z laskanjem in komplimenti – in jo dobesedno bombardiral s takšno množico sporočil, da je dekle na koncu pod pritiskom privolila v srečanje. Ko je pridobil njeno ...