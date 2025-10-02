1700 slovenskih vojakov toži državo, obeta se jim poplačilo za nazaj

Na današnji seji vlade ministrsko ekipo čaka tudi obravnava predloga novele zakona o službi v SV, ki predvideva poplačilo pripadnikom za delovni čas v pripravljenosti za preteklih pet let. Vlada namerava urediti tudi nekatere druge posebnosti dela v SV, med drugim delovni čas med opravljanjem straže in varovanja ter bivanje v vojaški enoti.

Ministrstvo za obrambo s poplačilom pripravljenosti na delo med drugim odgovarja na več kot 1700 tožb pripadnikov Slovenske vojske (SV).

Sindikat vojakov poplačilo podpira, nedopustno pa se jim zdi, da predlog ureja delovni čas vojakov pri izvajanju dejavnosti v posebnih primerih, ko za večino ne bi veljale nekatere delavske pravice, denimo pravica do odklopa, oskrbovalskega dopusta, očetovskega dopusta, varstva starejših delavcev in pravice za nego otroka do treh let starosti.

Finančne posledice? Skoraj 27 milijonov evrov

Ministrstvo tudi predlaga, da bi pripadniku za vsako uro bivanja v vojaški enoti ali na drugem mestu pripadlo nadomestilo v višini celotne urne postavke zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače. Bivanje se ne bi štelo v delovni čas.

Predlog novele zakona ureja tudi delovni čas pripadnikov SV med opravljanjem straže in varovanjem objektov ter okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo države. Tako krajša neprekinjeno obdobje izvajanja teh nalog z dosedanjih sedem na največ štiri dni.

Finančne posledice sprejema zakona bodo po ocenah ministrstva znašale 26,9 milijona evrov.

Na dnevnem redu današnjega zasedanja vladne ekipe pa je tudi odgovor na interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca, ki so jo v začetku septembra vložili poslanci opozicijskih SDS in NSi. Ministru, ki se tudi sicer sooča s kritikami o neuspešnem vzpostavljanju sistema dolgotrajne oskrbe, očitajo nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.