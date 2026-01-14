  • Delo d.o.o.
OKROGLA MIZA

175 let Gospodarske zbornice Slovenije in pogled v prihodnost (FOTO)

Gospodarska zbornica Slovenije praznuje 175-letnico delovanja.
Ana Marija Ficko, novinarka 24ur, in Jerca Legan sta si pred dogodkom ogledali razstavo Marine Abramović v Cukrarni. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Žiga Vavpotič, predsednik SKPS pri GZS, v družbi Marjane Majerič, izvršne direktorice GZS za strateški razvoj in internacionalizacijo, ter govorcev na okrogli mizi FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Flora Ema Lotrič je prireditev povezovala in zapela nekaj zimzelenih popevk. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Branka Kalenić Ramšak in Bojana Potočan, državni svetnici DS RS FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ptujska fotografinja Alenka Slavinec je dogajanje pridno dokumentirala s telefonom. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marko Pigac
 14. 1. 2026 | 07:22
1:34
Ob 175-letnici delovanja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je ponovoletno srečanje Slovensko-kitajskega poslovnega sveta v Cukrarni ponudilo več kot zgolj slavnostni pogled nazaj. Dogodek je postal priložnost za poglobljen razmislek o vlogi gospodarstva v zunanjepolitičnih odnosih Slovenije ter potrdil, da dolgoletna tradicija GZS ostaja živa in usmerjena v prihodnost. V ospredju razprave je bilo vprašanje stabilnega in predvidljivega sodelovanja s Kitajsko, pri čemer se Slovensko-kitajski poslovni svet vse bolj uveljavlja kot vzorčni model strukturiranega dialoga med državama.

Govorci na okrogli mizi Marko Lotrič, predsednik DS RS, Meira Hot, podpredsednica DZ RS, Klemen Boštjančič, podpredsednik vlade in minister za finance, Matevž Frangež, državni sekretar na MGTŠ, ter Žiga Vavpotič, predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta, so poudarili, da uspešni gospodarski odnosi temeljijo na jasnem razumevanju političnih in ekonomskih izhodišč ter na doslednem spoštovanju mednarodnih zavez. »Dogodek je na simbolni dan 175. obletnice GZS znova potrdil pomen povezovanja gospodarstva in zunanje politike.« Po njihovih besedah so prav dialog, predvidljivost in spoštovanje dogovorjenih izhodišč ključni elementi, ki Sloveniji omogočajo konkurenčen položaj v globalnem prostoru. 

Žiga Vavpotič, predsednik SKPS pri GZS, v družbi Marjane Majerič, izvršne direktorice GZS za strateški razvoj in internacionalizacijo, ter govorcev na okrogli mizi FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Branka Kalenić Ramšak in Bojana Potočan, državni svetnici DS RS FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Ptujska fotografinja Alenka Slavinec je dogajanje pridno dokumentirala s telefonom. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Flora Ema Lotrič je prireditev povezovala in zapela nekaj zimzelenih popevk. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
