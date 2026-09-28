11.111 svečk v spomin na potopljeno vas (FOTO)

PESEM, PLES IN OBIČAJI

Ponosni Šoštanj pokazal svojo dediščino.

S slavnostnim odprtjem pod kipom Marije so se v Šoštanju minuli petek začeli 36. Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) v Sloveniji in 14. Teden kulturne dediščine (TKD). Na slovesnosti ob odprtju na Glavnem trgu v Šoštanju je sodelovalo 180 nastopajočih, domačinov, ki so skozi glasbo, pesem, ples, s kratkimi humornimi prizori in sproščenim klepetom predstavili nesnovno dediščino svojega kraja in občine Šoštanj. Kako ponosen je kraj, da je slovesnost letos potekala v Šoštanju, je povedal župan Boris Goličnik. Povzel je najpomembnejše vidike kulturne dediščine te občine kot najstarejšega ...