NABORNIKI IN NABORNICE

20. rekrutacija 18-letnikov v Beltincih: 577 mladih na služenje vojske (FOTO)

Naborniki in nabornice s 13 vozovi.
Na prizorišče je prispelo trinajst vozov iz občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Lendava. FOTOGRAFIJE: Boštjan Rous

Slavnostni del se je začel z doskokom padalca z državno zastavo.

Bilo je slovesno in domoljubno.

Predstavitev je bila dinamična in zanimiva.

O. B.
 17. 5. 2026 | 11:57
V Športnem parku Beltinci je tik pred dnevom Evrope in dnevom zmage nad nacizmom potekala jubilejna, 20. tradicionalna rekrutacija, na kateri so se mladi prekmurski obvezniki seznanili z vojaško dolžnostjo. Slavnostna govornica je bila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil dr. Nataša Pirc Musar, ki se je dogodka udeležila v družbi državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Boštjana Pavlina, vodje Uprave za obrambo Maribor Katje Ravnjak in visokih predstavnikov Slovenske vojske.

Na prizorišče je prispelo 13 okrašenih vozov iz občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Lendava. Skupno se je rekrutacije udeležilo 577 mladih vojaških obveznic in obveznikov. Posebnost letošnjega dogodka je bila konjska vprega rekrutov iz Ižakovcev, ki so obudili spomin na čase, ko so mladi iz Pomurja tako odhajali k vojakom. Naziv najlepše okrašenega voza je prejela ekipa iz Lipovcev.

Mir je danes žal izjema, ne pravilo.

Ponosni na korenine

Predsednica republike je v nagovoru poudarila pomen prehoda v odraslost in odgovornega državljanstva. »Vpis v vojaško evidenco in volilna pravica sta pomembna mejnika odgovornega državljanstva, ki prinašata dolžnost do skupnosti, države in aktivnega ustvarjanja prihodnosti,« je dejala mladim. Poudarila je pomen okolja, iz katerega prihajajo: »Pomurje je srce Slovenije, je temelj srčnosti, gostoljubnosti, pripadnosti in iskrene človeške povezanosti.« Mlade je spodbudila, naj ostanejo ponosni na svoje korenine, hkrati pa odprti za širni svet. Beltinski župan Marko Virag je pregovoril o spremenjenih varnostnih razmerah in pomenu domoljubja v sodobni družbi. Opozoril je, da red, v katerem smo živeli zadnjih trideset let in več, ni naravno stanje sveta, in da je mir, kot ga poznamo, izjema, in ne pravilo.

V zahvali pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske je poudaril, da vojska sama brez družbenega zaledja ne zadošča, ter pozval k samokritičnosti: »Domoljubje ni praznična obleka, ki si jo nadenemo nekajkrat na leto. Je vsakodnevno delo. Plačan davek, izpolnjena obljuba, sosedska pomoč in dostojanstveno opravljena javna funkcija.« Državni sekretar Boštjan Pavlin je poudaril pomen suverenosti in odnosa do države, vodja Uprave za obrambo Maribor Katja Ravnjak pa 20-letno tradicijo prireditve in generacije, ki so skoznjo vstopale v odraslost.

Slavnostni del prireditve v Beltincih se je začel z doskokom padalca z državno zastavo, dvigom zastave in himno Republike Slovenije. Sledili so nagovori, predstavitev možnosti vključevanja v Slovensko vojsko, prelet vojaških letal in dinamična predstavitev Slovenske vojske s prikazom bojnega delovanja. Predstavila se je tudi policija. Za prijetno glasbeno vzdušje je poskrbel ansambel Naboj, sestavljen iz pripadnikov Slovenske vojske.

