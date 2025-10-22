21-letni Grosupeljčan Rok 60 dni samo ležal in zaslužil 10.000 evrov

NORDIJSKI CENTER PLANICA

Evropska vesoljska agencija je v Planici pripravila eksperiment v posebnih razmerah. Med 13 moškimi, ki so prestali zahtevno preizkušnjo, je bil tudi 21-letni Grosupeljčan.

Med ležanjem se je lahko s svojimi domačimi srečal samo tedaj, ko so ga peljali na pregled v Ljubljano. FOTO: osebni arhiv

Slovenija je januarja postala 23. članica Evropske vesoljske agencije (Esa), ki letos zaznamuje 50. letnico delovanja. Med Esinimi astronavti ni Slovenca ali Slovenke, vendar zaradi članstva lahko upravičeno upamo, da bo v vesolje slej ko prej odneslo tudi naše gore list. Tako bi se pridružil ameriškim vesoljcem in vesoljki naših korenin, ki so vsemirje obiskali pod okriljem vesoljske agencije Nasa. Medtem ko čakamo na izstrelitev, pa Esa že tesno sodeluje s slovensko znanstveno skupnostjo. »Njena udeležba v programu raziskovanja s posadko Esa je dokaz našega plodnega sodelovanja,« poudarja ...