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22-letni Slovenec v Italiji osvojil naslov prvaka: domačine premagal v tem, po čemer jih pozna ves svet (FOTO)

Po poklicu je elektrotehnik, s pripravo kave pa se je začel ukvarjati ob servisiranju kavnih aparatov. V finalu je imel 11 minut, da žiriji postreže osem napitkov.
Slika je simbolična. FOTO: UI
Slika je simbolična. FOTO: UI
G. P.
 13. 11. 2026 | 20:54
2:45
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»Na začetku nisem sploh registriral, samo slišal sem svoje ime,« je Nei Pavletič za medije opisal trenutek, ko so ga v Italiji razglasili za zmagovalca. Dvignil je roke, v ozadju pa je zavpila njegova ekipa. Dvaindvajsetletnik iz Nove Gorice je 6. novembra v kraju Settimo Torinese pri Torinu osvojil naslov Espresso Italiano Champion 2026. Med štirimi tekmeci, ki jih je premagal, je bil tudi italijanski državni prvak Matteo Colzani, ki je končal na drugem mestu.

Po servisu je bilo treba kavo še poskusiti

Pavletič je sicer zaposlen pri Soških elektrarnah. V svet kave ga je pred približno štirimi leti pritegnilo delo pri bratu, ki v Sloveniji zastopa italijansko pražarno Essse Caffè. Pomagal mu je vzdrževati in popravljati aparate za espresso, po servisu pa je kavo tudi poskusil. Priprava ga je sčasoma tako pritegnila, da je svoje znanje želel preizkusiti še v družbi poklicnih baristov.

Priložnost za nastop v finalu si je priboril septembra v Bariju, kjer je zmagal na mednarodnem izboru pražarne. Pri Torinu so se poleg njega in Colzanija pomerili še Takuya Yanagita in Kim Gyu Wan, zmagovalca japonskega in južnokorejskega izbora, ter Hiroto Suzuki, ki se je uvrstil prek Lavazzinih kvalifikacij.

Žirija je kavo pokušala na slepo

Pred začetkom tehnične preizkušnje je vsak finalist predstavil svojo kavno mešanico in pojasnil, zakaj jo je izbral. Nato so imeli tekmovalci 11 minut, da nastavijo mlinček in kavni aparat ter pripravijo po štiri esprese in štiri kapučine. Vsi so uporabljali enako opremo, Pavletič pa je tekmoval z mešanico Masini.

Tehnični sodniki so spremljali pripravo, druga komisija je ocenjevala predstavitev, pokuševalci pa so napitke ocenjevali na slepo. Pavletič je po tekmovanju povedal, da so po njegovem med najboljšimi odločale podrobnosti. Kot primer je navedel mletje. Pri tradicionalnem italijanskem espressu naj bi po njegovih besedah v približno 25 sekundah v skodelico priteklo okoli 25 mililitrov kave skupaj s peno. Za to mora biti kava dovolj fino zmleta, da skozi njo voda teče počasi.

Mladenič danes pravi, da si nekoč želi svojo kavarno. Razmišlja tudi o tem, da bi priprave kave učil mlade. Znanje vsekakor ima.

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