30 let pohodov in vzponov: planinci z Brnice slavijo okrogli jubilej

Pri planinskem domu na Brnici je potekala slovesnost ob 30-letnici PD Liboje, nekateri člani pa se hvalijo s precej daljšo tradicijo planinskega udejstvovanja, saj so pred tem delovali kot sekcija pri PD Zabukovica.

PD Liboje je bilo ustanovljeno 13. julija 1996, prvi predsednik je bil pobudnik Franc Čretnik, ki je društvo vodil 20 let, do leta 2016. Ob ustanovitvi je društvo od KS Liboje dobilo v last Dom krajanov, ki je bil v drugi gradbeni fazi, in brunarico s pripadajočim zemljiščem. Na prvem občnem zboru so nedokončani dom preimenovali v Planinski dom Brnica. Nadaljnja gradnja je bila velika delovna, materialna in finančna obremenitev. Ob vsestranski pomoči članov društva, KS Liboje, Občine Žalec, Športne zveze Žalec in donatorjev so od leta 2006 vseskozi trdo delali in leta 2012 tudi končali gradnjo. Planinski dom upravljajo člani društva, danes jih je več kot sto.

Ob 10-letnici so razvili svoj prapor, kar jim je dalo novega zagona.

Društvo je ob 10-letnici razvilo tudi svoj prapor, kar jim je dalo novega zagona. Skupno so v 30-letni zgodovini izvedli več kot 600 planinskih akcij, prireditev, pohodov in vzponov. Vse aktivnosti so potekale pod strokovnim vodstvom. Zelo so ponosni tudi na planinski dom, ki omogoča prijeten ambient za sprostitev in druženje. Vsako leto ga obišče od 1500 do 2000 obiskovalcev vseh starostnih skupin, od tega okoli 25 odstotkov šolske mladine. V društvu delujejo vodniški, markacijski in gospodarski odsek ter odsek za varstvo gorske narave. Kot je na jubilejni slovesnosti povedal predsednik društva Adolf Teržan, ki je na položaju že deset let, so za uspešen razvoj in delovanje zaslužni predvsem tisti, ki so pred 30 leti stopili na pot ustanavljanja društva, kakor vsi poznejši prizadevni člani. V zdajšnjem upravnem odboru so poleg predsednika Teržana še podpredsednika Matjaž Krk in Viki Ratajc, tajnik Srečko Čater, blagajničarka Marjetka Jesenek ter člani Ivi Dušak, Ivan Naglič, Bojan Travnšek in Marjan Vrenko.

Jubilej so z nastopi obogatili Godba Liboje, mlada harmonikarja in učenci POŠ Liboje, dogodek je povezovala Biserka Neuholt Hlastec. Zbrane so nagovorili tudi Matej Sitar iz ZKŠT Žalec, predsednica Savinjskega meddruštvenega odbora Manja Rajh in drugi gostje.