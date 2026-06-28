35 let Slovenije, 500 let Marjete: Naša domovina je mlada, ampak ima stare in trdne temelje (FOTO)

PRAZNIK

Žlebe so veličastno gostile slovesnost ob dnevu državnosti.

»V Žlebah ali Žlebeh, oboje je pravilno ... Kako pa pravijo domačini?« se je v slovesnem večeru, ki ga je pred prireditvijo prijetno osvežil poletni naliv, spraševal voditelj programa Jure Galičič. »Na Marjeti!« se je odločno zaslišalo iz prvih vrst, čemur je občinstvo navdušeno pritrdilo. Nad vasjo, enem od biserov v Občini Medvode, namreč že pol tisočletja bdi in doni veličastna cerkev z mogočnim zvonikom in dih jemajočimi freskami, letos, ob praznovanju častitljivega jubileja, pa je sv. Marjeta deležna prav posebne pozornosti. Marjetke so poskrbele za slovesen uvod s himno. Povsod sama ...