40 jurjev sociale letno za velike romske družine? Ministrstvo pravi: številke ne držijo, objavljamo njihov izračun

Na družbenih omrežjih je pred dnevi zaokrožila objava poslanca SDS Andreja Poglajena, ki je razburila mnoge. Predstavil je tabelo mesečnih socialnih transferjev za brezposelne družine. Po njegovih številkah družine s socialnega dna z več otroki prejemajo tudi več kot 4.000 evrov na mesec, čeprav starša ne delata nič.

Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) smo naslovili vprašanja, ali izračuni, ki jih je objavil poslanec, držijo – in kako je mogoče, da so številke tako visoke. Na ministrstvu mirijo: tabela temelji na napačnih predpostavkah, so nam zagotovili pristojni.

To je izvirna tabela, ki je razburila Slovenijo:

FOTO: Andrej Poglajen/X

Strogi pogoji za enostarševske družine

»Družine brez dohodkov se vedno uvrstijo v 1. dohodkovni razred in ne v drugega, kot navaja objava,« piše v uradni razlagi. Poleg tega so bili v viralni tabeli napačno upoštevani še dodatki, ki jih številne družine v resnici ne prejemajo mesečno, medtem ko je izredna denarna pomoč upoštevana, kot da je zagotovljena vsak mesec, kar ne drži – o njej odloča center za socialno delo (CSD) posamično in po prostem preudarku.

Tudi pri izračunu denarne socialne pomoči (DSP) so razlike: ministrstvo opozarja, da se kot dohodek šteje le del otroškega dodatka, zmanjšan za odbitek (28,76 evra na otroka), kar v tabeli ni bilo upoštevano.

Posebej so na ministrstvu poudarili, da status enostarševske družine ni nekaj, kar bi se dalo preprosto pridobiti. Če drugi starš ne plačuje preživnine, mora starš, ki ima skrbništvo, aktivno sprožiti postopek in dokazati, da preživnina ni izplačana. V nasprotnem primeru se neplačana preživnina šteje kot dohodek, kar pomeni, da ni dodatka za enostarševsko družino.

Primerjava številk: »razlika tudi do 500 evrov«

Po uradnih izračunih ministrstva so mesečni zneski nižji od tistih, ki jih je objavil poslanec:

Par + 1 otrok: 1.273,86 evra (namesto 1.365);

Par + 3 otroci: 2.053 evrov (namesto 2.369);

Par + 5 otrok: 2.799,63 evrov (namesto 3.360)

Enostarševska družina + 3 otroci: 2.199,06 evra (namesto 2.686)



Tako brezposelna družina s 5 otroki od države ne prejme 40.320 evrov socialnih transferjev na leto, kot pravijo podatki iz poslančeve tabele, ampak »samo« 33.595 evrov. Ministrstvo pri tem opozarja, da so to najvišji mogoči zneski, ki jih lahko družina prejme le, če nima prav nobenega dohodka. V praksi večina prejemnikov prejema manj, ker imajo vsaj delne prihodke.

Predpostavke so torej, da je družina brez kakršnega koli uradno prikazanega premoženja ter da sta starša brezposelna in brez dohodkov oz. prejemkov, na primer brez nadomestila za primer brezposelnosti.

Slovenija je »socialno odgovorna država«

Na MDDSZ so za naš portal povedali še, da Slovenija »ostaja ena najbolj socialno odgovornih držav v EU«. Po podatkih SURS in Eurostata ima država eno najnižjih stopenj revščine in socialne izključenosti v EU. Brez socialnih transferjev bi bilo tveganju revščine izpostavljenih več kot 21 % prebivalcev, vendar prav zaradi pomoči ta delež občutno pade.

Ministrstvo poudarja tudi, da večina ljudi ob ponujeni priložnosti delo sprejme, Slovenija pa ima po zadnjih podatkih eno najnižjih stopenj brezposelnosti v EU.

Preračun ministrstva

