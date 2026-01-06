44-letnica iz Slovenj Gradca umrla po liposukciji v Turčiji

Galerija
Koroško je pretresla žalostna novica. V Turčiji je po estetskem posegu umrla 44-letna ženska iz Slovenj Gradca. Na ministrstvu za zunanje zadeve so za Večer potrdili, da je v Turčiji umrla slovenska državljanka, a zaradi varovanja osebnih podatkov niso mogli razkriti podrobnosti.
Portal navaja, da je Korošica proti koncu decembra odpotovala v Turčijo z namenom, da ji opravijo liposukcijo. Po njihovih virih naj bi jo k posegu vodila ugodnejša ponudba kot v Sloveniji, pri rezervaciji posega pa naj bi posredovala agencija. Katera in kje natančno so poseg opravili, po poročanju Večera še preverjajo.
Po posegu na kliniki naj bi se ji stanje poslabšalo, zapleti pa naj bi se dodatno razvili nekaj dni pozneje, ko je bila že nastanjena v hotelu. 2. januarja 2026 je nato umrla v bolnišnici. Večer dodaja, da naj bi po neuradnih virih truplo iz Turčije v Slovenijo pripeljali v teh dneh. Obdukcijskega zapisnika še ni, zato tudi uradni vzrok smrti še ni znan. Primer tako znova opozarja na tveganja estetskih posegov v tujini.