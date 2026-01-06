44-letnica iz Slovenj Gradca umrla po liposukciji v Turčiji

Koroško je pretresla žalostna novica. V Turčiji je po estetskem posegu umrla 44-letna ženska iz Slovenj Gradca. Na ministrstvu za zunanje zadeve so za Večer potrdili, da je v Turčiji umrla slovenska državljanka, a zaradi varovanja osebnih podatkov niso mogli razkriti podrobnosti.

Portal navaja, da je Korošica proti koncu decembra odpotovala v Turčijo z namenom, da ji opravijo liposukcijo. Po njihovih virih naj bi jo k posegu vodila ugodnejša ponudba kot v Sloveniji, pri rezervaciji posega pa naj bi posredovala agencija. Katera in kje natančno so poseg opravili, po poročanju Večera še preverjajo.

Poslabšanje po posegu in smrt v bolnišnici

Po posegu na kliniki naj bi se ji stanje poslabšalo, zapleti pa naj bi se dodatno razvili nekaj dni pozneje, ko je bila že nastanjena v hotelu. 2. januarja 2026 je nato umrla v bolnišnici. Večer dodaja, da naj bi po neuradnih virih truplo iz Turčije v Slovenijo pripeljali v teh dneh. Obdukcijskega zapisnika še ni, zato tudi uradni vzrok smrti še ni znan. Primer tako znova opozarja na tveganja estetskih posegov v tujini.