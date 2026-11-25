NESREČA NA KORZIKI

Zanemarjeno grobnico žrtev najhujše letalske nesreče na Žalah so vendarle očistili. Svojci bi se radi spet povezali in se morda ponovno podali na Korziko.

Približuje se dan, ko je pred 45 leti v najhujši letalski nesreči v zgodovini Slovenije ugasnilo 180 življenj. Prvega decembra 1981 je letalo DC-9 Inex-Adrie tik pred pristankom na Korziki treščilo v goro San Pietro. Med žrtvami so bile cele družine, otroci, starši, babice in dedki. Družina Zorman iz Ljubljane je tisti dan izgubila kar šest članov. Vzrok za nesrečo nikoli ni bil povsem razjasnjen. Obveljala je razlaga, da je v gosti megli nad letališčem, ki takrat še ni bilo opremljeno z radarjem, prišlo do nesporazuma med pilotom in kontrolorjem letenja. Slednji je slabo govoril angleško in ...