  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŠTVO VILJEM JULIJAN

600.000 evrov za tretji rojstni dan

Zbrali denar za Aleksovo gensko zdravljenje. Mali borec trenutno ne hodi in ne govori.
Aleks praznuje. FOTOGRAFIJI: Društvo Viljem Julijan
Aleks praznuje. FOTOGRAFIJI: Društvo Viljem Julijan
G. S.
 13. 2. 2026 | 08:20
3:30
A+A-

Mali borec Aleks je za svoj tretji rojstni dan prejel neprecenljivo darilo – možnost zdravljenja z novim genskim zdravilom. V Društvu Viljem Julijan so namreč s pomočjo dobrih ljudi iz vse Slovenije v zgolj dveh tednih zanj zbrali potrebno vsoto za zdravljenje, ki ga bo lahko prejel v okviru mednarodne klinične študije. Skupno je bilo zbranih kar 618.166 evrov, kar presega začetni cilj 600.000 evrov. V društvu ob tem izražajo upanje, da bo v tem mesecu v državnem zboru končno sprejet dolgo pričakovani zakon o ustanovitvi Sklada za redke bolezni, ki bi v prihodnje iz državnega proračuna kril stroške tovrstnih zdravljenj z novimi zdravili.

Od oslabelosti do invalidnosti

Aleksu so pri dveh letih starosti odkrili izjemno redko genetsko bolezen SPG56, neizprosno in napredujočo bolezen, ki povzroča hudo dosmrtno invalidnost z izgubo sposobnosti hoje, sedenja, stanja, govora in drugih osnovnih funkcij. Sčasoma povzroči tudi propad mentalnih funkcij.

Bolezen povzroča okvara gena CYP2U1, zaradi katerega živčne celice v možganih in hrbtenjači ne delujejo pravilno. Posledica je postopno odmiranje živčnih poti, ki iz možganov nadzorujejo gibanje in razvoj. Bolezen se sprva kaže kot mišična oslabelost, nato pa se stanje postopno slabša in vodi v vse hujšo invalidnost. Aleks trenutno ne more hoditi niti govoriti. Na novo razvito gensko zdravilo mu prinaša veliko upanje, saj bi lahko zaustavilo napredovanje bolezni in mu omogočilo lepšo prihodnost.

V dveh tednih

Mlada družina je nadvse hvaležna, saj je zbrana donacija vzbudila upanje, da bo Aleks okreval.
Mlada družina je nadvse hvaležna, saj je zbrana donacija vzbudila upanje, da bo Aleks okreval.
Aleks se bori s hudo in kruto napredujočo redko genetsko boleznijo, spastično paraplegijo tipa 56 (SPG56), in tudi zanj je bil čas ključnega pomena. V prvi klinični študiji je namreč predvidenih mest za devet otrok z vsega sveta – ob začetku akcije pa sta bili na voljo le še dve mesti. Zaradi izjemnega odziva ljudi je bil cilj dosežen v zgolj dveh tednih, kar je Aleksu zagotovilo mesto v klinični študiji.

»Težko je z besedami opisati to izjemno močno hvaležnost, ki jo čutimo. Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem dobrim ljudem iz Slovenije in tudi iz tujine, ki ste kakor koli pomagali pri zbiranju sredstev za zdravilo najinega sina. Iskrena in posebna zahvala gre Društvu Viljem Julijan, ki je od prvega klica naprej storilo vse, da bi pomagalo Aleksu. Z neprecenljivo podporo, povezovanjem s fundacijo in znanstveniki ter z organizacijo zbiralne akcije ste nam stali ob strani na vsakem koraku. Vaša predanost, srčnost in strokovnost so nam dale zaupanje in upanje v trenutkih, ko smo ju najbolj potrebovali,« sporočata hvaležna mama Tina in oče Radoš Drobnjak iz Kranja.

»To, kar se je zgodilo v teh dveh tednih, je nekaj izjemnega in globoko ganljivega. Slovenija je ponovno pokazala, da ima zlato srce in zmore neverjetno stopiti skupaj, ko je treba pomagati,« je hvaležen tudi Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan. Poudaril je, da si v društvu želijo, da bi država čim prej vzpostavila sklad za redke bolezni, ki bi takšne zgodbe v prihodnje razbremenil staršev in omogočil, da otroci do novih zdravljenj pridejo brez odvisnosti od dobrodelnih akcij. »Otroci z redkimi boleznimi ne morejo čakati,« pravi Jelen.

Več iz teme

paraplegikredke bolezniDruštvo Viljem Julijanzdravilazdravljenjedobrodelna akcijadonacijedobrodelnost
ZADNJE NOVICE
10:24
Bulvar  |  Domači trači
OSEBNA IZPOVED

Darko Đurić ostro in iskreno o Sloveniji: »Gonja proti uspešnim ljudem mi gre na kozlanje«

Nekdanji svetovni prvak poudarja hvaležnost Sloveniji, hkrati pa opozarja na pritisk nad posamezniki, ki izstopajo in opozarjajo na težave sistema.
Kaja Grozina13. 2. 2026 | 10:24
10:15
Šport  |  Športni trači
DENAR IN ŠPORT

Takšne zneske države izplačajo za olimpijsko zlato: razlike ogromne, nekatere dajo celo ...

Države zelo različno nagradijo športnike.
13. 2. 2026 | 10:15
10:06
Bulvar  |  Tuji trači
FINANČNA STISKA

Družini umrlega igralca Jamesa Van Der Beeka grozi izguba doma

Igralec, najbolj znan po vlogi v seriji Simpatije, je umrl po dolgi in težki borbi z rakom, za seboj pa pustil družino, ki se poleg žalosti sooča tudi z resnimi finančnimi težavami.
13. 2. 2026 | 10:06
10:05
Lifestyle  |  Stil
ONAPLUS PODKAST

V času, ko tehnologija v gorah zelo pomaga, me je rešil pes Whiskey (Patrik Jagunić in Janez Toni)

Smučar, ki je neverjetnih sedem ur preživel pod plazom, in gorski reševalec razkrivata, kako se sprejemajo odločitve na meji življenja ter kako živeti po preizkušnjah.
Manca Čampa Pavlin13. 2. 2026 | 10:05
10:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Iz enega kosa plastike do svetovne slave: zgodba, ki je Dancem dolgo šla v nos

Pred 100 leti se je rodil kultni danski oblikovalec Verner Panton, ki se je v zgodovino oblikovanja vpisal s stolom, izdelanim iz enega kosa plastike.
Aleksandra Zorko13. 2. 2026 | 10:00
09:45
Razno
NEZAŽELEN

Do milijona ogledov: znani slovenski podjetnik razburil javnost in odprl boleča vprašanja

Marko Podgornik Verdev javno govoril o svoji preteklosti – o odvisnosti, istospolni usmerjenosti, okužbi z virusom HIV in zdravljenju na psihiatriji.
13. 2. 2026 | 09:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki