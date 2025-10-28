65 let prava v Mariboru (FOTO)

Osrednja slovesnost je potekala na rektoratu mariborske univerze, ki v tem letu prav tako praznuje okrogli jubilej. Slavnostni govornik je bil dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, tudi nekdanji študent mariborske pravne fakultete, ki se je ukvarjal z vprašanjem prava kot poklica, ki omogoča pomagati drugim oziroma služiti ljudem.

Rektor mariborske univerze dr. Zdravko Kačič je poudaril, da je vizija policentričnosti oziroma regionalizma za prihodnji razvoj Slovenije vsaj toliko pomembna, kot je bila pred skoraj 60 leti, s čimer se je strinjal tudi dr. Tomaž Keresteš, dekan PF UM, ki je poudaril, da je projekt po pol stoletja razvoja dosegel vse tisto, kar se je tedaj zdelo komajda verjetno.

Fakulteta je ob tem veličastnem dnevu podelila priznanja zaslužnim študentom, zlato plaketo za življenjsko delo dr. Ludviku Toplaku, danes rektorju univerze Alma Mater Europaea, ki je poleg dr. Šimeta Ivanjka prejel še spominski srebrnik PF UM. Sledila je sproščena večerna zabava z vsemi dosedanjimi diplomanti na sedežu fakultete.

Marko Horvat, direktor FURS MB, dr. Dušan Jovanović, EPF MB, Nenad Zečević, odvetnik, dr. Rajko Knez, ustavni sodnik, ter Vesna Gorjup Zupančič, odvetniška pisarna Gorjup FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Dr. Vesnja Rijavec, nekdanja dekanja PF UM, Vladimir Rukavina - Gogo, direktor Festivala Lent in Narodnega doma Maribor, ter Maja Ekart, glavna tajnica PF UM FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mlada ptujska pevka Alja Senčar je nastopila s svojo skupino na večerni zabavi na PF UM. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI