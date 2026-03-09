  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽENSKE VSEH GENERACIJ

700 punc teklo v jami, Tanja Žagar tokrat navijala (FOTO)

V Zasavju ženske vseh generacij dan žena praznovale mučeniško. Postavile so rekord in niti rudarski škrat Perkmandelc jim ni bil kos.
Zasavska fotografinja Jadranka Ferlini (stoji druga z desne) se je razveselila srečanja s Tanjo Žagar (v sredini). FOTO: osebni arhiv

Zasavska fotografinja Jadranka Ferlini (stoji druga z desne) se je razveselila srečanja s Tanjo Žagar (v sredini). FOTO: osebni arhiv

Zmagala je Anita Gregorc pred Martino Ruperčič in Niko Šlibar. FOTO: Branko Klančar

Zmagala je Anita Gregorc pred Martino Ruperčič in Niko Šlibar. FOTO: Branko Klančar

Nepogrešljiva hrastniška godba na pihala FOTO: Branko Klančar

Nepogrešljiva hrastniška godba na pihala FOTO: Branko Klančar

Ogrevanje pred startom Foto: Branko Klančar

Ogrevanje pred startom Foto: Branko Klančar

Priznanja sta podeljevala tudi Perkmandelc in hrastniški župan. FOTO: Branko Klančar

Priznanja sta podeljevala tudi Perkmandelc in hrastniški župan. FOTO: Branko Klančar

Po 11 kilometrih so bile lačne. FOTO: Branko Klančar

Po 11 kilometrih so bile lačne. FOTO: Branko Klančar

Zasavska fotografinja Jadranka Ferlini (stoji druga z desne) se je razveselila srečanja s Tanjo Žagar (v sredini). FOTO: osebni arhiv
Zmagala je Anita Gregorc pred Martino Ruperčič in Niko Šlibar. FOTO: Branko Klančar
Nepogrešljiva hrastniška godba na pihala FOTO: Branko Klančar
Ogrevanje pred startom Foto: Branko Klančar
Priznanja sta podeljevala tudi Perkmandelc in hrastniški župan. FOTO: Branko Klančar
Po 11 kilometrih so bile lačne. FOTO: Branko Klančar
Roman Turnšek
 9. 3. 2026 | 06:45
4:18
A+A-

Nekoč so ženske na svoj mednarodni praznik delale kot sleherni delovni dan, zdaj pa je dan žena že dolgo tudi proslavljanje. V Zasavju pa ga praznujejo tudi zelo adrenalinsko, saj se lotijo podviga, ki zahteva veliko kondicije in poguma. Predstavnice nežnejšega spola se namreč podajo nekaj sto metrov pod zemljo med Hrastnikom in Trbovljami in tam pretečejo ali drugače premagajo približno sedem kilometrov rudniških rovov. Letos jih je na tradicionalni prireditvi Punce v jami pričakalo še presenečenje.

Doslej so premagovale le podzemne kilometre, v soboto pa so jih morale tudi na površju – iz Hrastnika na start v Trbovlje, kamor so jih v prejšnjih letih pripeljali avtobusi. Sedem kilometrov se je tako spremenilo v 11. A kot pravi glavni organizator Marko Planinc, je bil odziv presenečenih udeleženk pozitiven. Po ogrevanju s Tino Kos in po startnem strelu častne pokroviteljice Tanje Žagar so se prek Studenc odpravile proti Trbovljam mimo bajerjev ter nato spustile do Drajeršohta in po rudarski koloniji Žabjek do Ajnzerja, kjer jih je čakala še glavna pustolovščina, pot po rudniških rovih nazaj v Hrastnik.

Zmagala je Anita Gregorc pred Martino Ruperčič in Niko Šlibar. FOTO: Branko Klančar
Zmagala je Anita Gregorc pred Martino Ruperčič in Niko Šlibar. FOTO: Branko Klančar
Nepogrešljiva hrastniška godba na pihala FOTO: Branko Klančar
Nepogrešljiva hrastniška godba na pihala FOTO: Branko Klančar

7 kilometrov je dolga podzemna trasa.

»Takšna prireditev zahteva precej dela. Vesel sem, da se nam je priključilo ogromno prostovoljcev in da smo prireditev izpeljali na res visoki ravni, kar potrjujejo zadovoljni obrazi punc. Vzdušje je izjemno, program zanimiv, vreme krasno. To je prav gotovo eno večjih praznovanj dneva žena v Sloveniji. Nanj prihajajo ženske iz vseh pokrajin, različnih profilov in starosti. V Hrastniku se je danes zbral konglomerat zadovoljnih žensk, skupaj z njimi obujamo rudarsko tradicijo in tudi ženskam omogočamo, da gredo v jamo, kar nekdaj ni bilo mogoče,« je o peti izvedbi dogodka dejal Marko Planinc.

Kar tri Tine hoznšajzerke

V Hrastniku je punce pričakala prava zasavska dobrodošlica. Rudarska godba Hrastnik, dolski copatarji, stand up komik Alen Borišek, povezovalec Mirza Ribič in Tanja Žagar, ki je po koncu uradnega dela pripravila tudi poldrugo uro zabave. V jamo se tokrat še ni podala, je pa navijala za vse pohodnice.

Ogrevanje pred startom Foto: Branko Klančar
Ogrevanje pred startom Foto: Branko Klančar

Udeleženke so pozdravili tudi sindikalist Andrej Zorko, župan Marko Funkl, predsednica Podpornega odbora Punc v jami dr. Špela Režun, na obnašanje v jami pa je udeleženke opozoril tehnični direktor Rudnika lignita Velenje Boris Sotler. Letos je na tek prišlo rekordno število udeleženk, kar 700. In to je bil prevelik zalogaj celo za podzemnega rudarskega škrata Perkmandelca. Ko jih je namreč preštel, je moral štetje ponoviti. Toliko punc v rovih je številka, ki je še njega pustila odprtih ust. Zmagovalka Anita Gregorc je za pot potrebovala 51 minut in 39 sekund, druga je bila Martina Ruperčič, tretja pa Nika Šlibar.

Nagradili so tudi najmlajšo in najbolj izkušeno udeleženko, Nežo Sladič oziroma Tonko Zadnikar. Eva Žnidarko je postala najbolj srčna, Jasna Koritnik Bizjak pa najbolj tovariška udeleženka. Iz najbolj oddaljenega kraja je prišla koprska četverica.

Priznanja sta podeljevala tudi Perkmandelc in hrastniški župan. FOTO: Branko Klančar
Priznanja sta podeljevala tudi Perkmandelc in hrastniški župan. FOTO: Branko Klančar

Posebna priznanja v Braillovi pisavi je organizator podelil slepim in slabovidnim udeleženkam s spremljevalkami Nataši Dolinar, Simoni Jakopič, Marjeti Malovrh Mlačnik, Moniki Mežan, Suzani Špile, Ireni Temlin, Petri Tomšič in Andrejki Žalar. Punce so se po prihodu iz jame pomerile tudi v igri met škornja bata rikverc čez ramo v kulmkišto. Slavila je Nuša Romih.

Po 11 kilometrih so bile lačne. FOTO: Branko Klančar
Po 11 kilometrih so bile lačne. FOTO: Branko Klančar

Marjan Frelih v podobi Perkmandelca je razglasil tudi tri najbolj prestrašene udeleženke, in sicer je kar tri Tine: Koprivc, Grabnar in Semič, ki se bodo eno leto lahko ponašale z nazivom hoznšajzerka ali tista, ki se je podelala v hlače. Tri najbolj simpatične pa so v množici izbrali copatarji. Priznanja in darila sta predsednik in podpredsednik Dolskih copatarjev Dejan Milinovič oz. Timotej Funkel izročila Ireni Marn Kurent, Aleksandri Ocvirk in Uli Hvala.

Več iz teme

HrastnikpohodništvoženskeTrbovljeZasavjejamaTanja Žagar
ZADNJE NOVICE
08:07
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED TEDNA

Teden z Luno: od napetosti in notranjih dvomov do ustvarjalnih prebliskov

Preverite, kakšen teden nam napoveduje Luna.
Joy Lotos9. 3. 2026 | 08:07
07:59
Lifestyle  |  Polet
ALI STE VEDELI

Kako pravilno meriti krvni tlak doma

Merjenje krvnega tlaka doma se morda zdi preprosto opravilo, vendar lahko že majhne razlike v času ali načinu merjenja bistveno spremenijo rezultate.
Miroslav Cvjetičanin9. 3. 2026 | 07:59
07:41
Novice  |  Svet
VOJNA Z IRANOM

Nafta zjutraj močno poskočila, svetovni trgi v šoku

Današnji skok ni prizadel le energetskih trgov. Azijske borze so se ob odprtju pogreznile globoko v rdeče, vlagatelje pa vse bolj skrbi, da bi dolgotrajna blokada Hormuške ožine sprožila širši val podražitev in nov udarec za svetovno gospodarstvo.
9. 3. 2026 | 07:41
07:31
Novice  |  Slovenija
VASICA RUT

V rutarskem raju upajo na čudež, v vasi jih živi le še 38 (FOTO)

Vasica Rut je bila središče srednjeveške kolonizacije tirolskih kmetov. Njihova govorica se je obdržala več kot 700 let.
Tina Horvat9. 3. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: čemaževa juhica, koprive v kremni omaki in francoske testenine, ki so obnorele splet

Preprosta, sezonska kuhinja, ki slavi pomlad: divje rastline, domače sestavine in jedi, ki so hkrati hranljive, tople in nezahtevne za pripravo.
Odprta kuhinja9. 3. 2026 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
SANMARINSKI IZBOR

Luka Basi ostal brez evrovizijske vozovnice

S skladbo Chicolo se je slovenski pevec prebil v finale sanmarinskega izbora, a je zmago in nas-top na Evroviziji na Dunaju osvojila pevka Senhit.
Kaja Grozina9. 3. 2026 | 07:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki