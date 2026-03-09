700 punc teklo v jami, Tanja Žagar tokrat navijala (FOTO)

Nekoč so ženske na svoj mednarodni praznik delale kot sleherni delovni dan, zdaj pa je dan žena že dolgo tudi proslavljanje. V Zasavju pa ga praznujejo tudi zelo adrenalinsko, saj se lotijo podviga, ki zahteva veliko kondicije in poguma. Predstavnice nežnejšega spola se namreč podajo nekaj sto metrov pod zemljo med Hrastnikom in Trbovljami in tam pretečejo ali drugače premagajo približno sedem kilometrov rudniških rovov. Letos jih je na tradicionalni prireditvi Punce v jami pričakalo še presenečenje.

Doslej so premagovale le podzemne kilometre, v soboto pa so jih morale tudi na površju – iz Hrastnika na start v Trbovlje, kamor so jih v prejšnjih letih pripeljali avtobusi. Sedem kilometrov se je tako spremenilo v 11. A kot pravi glavni organizator Marko Planinc, je bil odziv presenečenih udeleženk pozitiven. Po ogrevanju s Tino Kos in po startnem strelu častne pokroviteljice Tanje Žagar so se prek Studenc odpravile proti Trbovljam mimo bajerjev ter nato spustile do Drajeršohta in po rudarski koloniji Žabjek do Ajnzerja, kjer jih je čakala še glavna pustolovščina, pot po rudniških rovih nazaj v Hrastnik.

Zmagala je Anita Gregorc pred Martino Ruperčič in Niko Šlibar. FOTO: Branko Klančar

Nepogrešljiva hrastniška godba na pihala FOTO: Branko Klančar

7 kilometrov je dolga podzemna trasa.

»Takšna prireditev zahteva precej dela. Vesel sem, da se nam je priključilo ogromno prostovoljcev in da smo prireditev izpeljali na res visoki ravni, kar potrjujejo zadovoljni obrazi punc. Vzdušje je izjemno, program zanimiv, vreme krasno. To je prav gotovo eno večjih praznovanj dneva žena v Sloveniji. Nanj prihajajo ženske iz vseh pokrajin, različnih profilov in starosti. V Hrastniku se je danes zbral konglomerat zadovoljnih žensk, skupaj z njimi obujamo rudarsko tradicijo in tudi ženskam omogočamo, da gredo v jamo, kar nekdaj ni bilo mogoče,« je o peti izvedbi dogodka dejal Marko Planinc.

Kar tri Tine hoznšajzerke

V Hrastniku je punce pričakala prava zasavska dobrodošlica. Rudarska godba Hrastnik, dolski copatarji, stand up komik Alen Borišek, povezovalec Mirza Ribič in Tanja Žagar, ki je po koncu uradnega dela pripravila tudi poldrugo uro zabave. V jamo se tokrat še ni podala, je pa navijala za vse pohodnice.

Ogrevanje pred startom Foto: Branko Klančar

Udeleženke so pozdravili tudi sindikalist Andrej Zorko, župan Marko Funkl, predsednica Podpornega odbora Punc v jami dr. Špela Režun, na obnašanje v jami pa je udeleženke opozoril tehnični direktor Rudnika lignita Velenje Boris Sotler. Letos je na tek prišlo rekordno število udeleženk, kar 700. In to je bil prevelik zalogaj celo za podzemnega rudarskega škrata Perkmandelca. Ko jih je namreč preštel, je moral štetje ponoviti. Toliko punc v rovih je številka, ki je še njega pustila odprtih ust. Zmagovalka Anita Gregorc je za pot potrebovala 51 minut in 39 sekund, druga je bila Martina Ruperčič, tretja pa Nika Šlibar.

Nagradili so tudi najmlajšo in najbolj izkušeno udeleženko, Nežo Sladič oziroma Tonko Zadnikar. Eva Žnidarko je postala najbolj srčna, Jasna Koritnik Bizjak pa najbolj tovariška udeleženka. Iz najbolj oddaljenega kraja je prišla koprska četverica.

Priznanja sta podeljevala tudi Perkmandelc in hrastniški župan. FOTO: Branko Klančar

Posebna priznanja v Braillovi pisavi je organizator podelil slepim in slabovidnim udeleženkam s spremljevalkami Nataši Dolinar, Simoni Jakopič, Marjeti Malovrh Mlačnik, Moniki Mežan, Suzani Špile, Ireni Temlin, Petri Tomšič in Andrejki Žalar. Punce so se po prihodu iz jame pomerile tudi v igri met škornja bata rikverc čez ramo v kulmkišto. Slavila je Nuša Romih.

Po 11 kilometrih so bile lačne. FOTO: Branko Klančar

Marjan Frelih v podobi Perkmandelca je razglasil tudi tri najbolj prestrašene udeleženke, in sicer je kar tri Tine: Koprivc, Grabnar in Semič, ki se bodo eno leto lahko ponašale z nazivom hoznšajzerka ali tista, ki se je podelala v hlače. Tri najbolj simpatične pa so v množici izbrali copatarji. Priznanja in darila sta predsednik in podpredsednik Dolskih copatarjev Dejan Milinovič oz. Timotej Funkel izročila Ireni Marn Kurent, Aleksandri Ocvirk in Uli Hvala.