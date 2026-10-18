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BIOLOG IZ KOČEVJA

90 dni v arktični divjini: Žiga pometel s konkurenco in postal svetovni prvak v preživetju

V divjino je odšel brez kresila, večnamenskega orodja in sekire, vzel pa je lovsko opremo.
Tri mesece, ki jih je preživel v kanadski divjini, deli na tri obdobja. FOTO: Foto: History Channel

Tri mesece, ki jih je preživel v kanadski divjini, deli na tri obdobja. FOTO: Foto: History Channel

Že od mladih nog je navdušen nad preživetjem v naravi. FOTO: Voranc Vogel

Že od mladih nog je navdušen nad preživetjem v naravi. FOTO: Voranc Vogel

»V Sloveniji imamo izjemno lepo naravo, izjemno pestro, neverjetno razgibano, ampak sever ima neke čisto druge razsežnosti,« pravi Žiga. FOTO: Voranc Vogel

»V Sloveniji imamo izjemno lepo naravo, izjemno pestro, neverjetno razgibano, ampak sever ima neke čisto druge razsežnosti,« pravi Žiga. FOTO: Voranc Vogel

Kresila ni vzel s seboj, ker zna ogenj zanetiti s trenjem. FOTO: Voranc Vogel

Kresila ni vzel s seboj, ker zna ogenj zanetiti s trenjem. FOTO: Voranc Vogel

Tri mesece, ki jih je preživel v kanadski divjini, deli na tri obdobja. FOTO: Foto: History Channel
Že od mladih nog je navdušen nad preživetjem v naravi. FOTO: Voranc Vogel
»V Sloveniji imamo izjemno lepo naravo, izjemno pestro, neverjetno razgibano, ampak sever ima neke čisto druge razsežnosti,« pravi Žiga. FOTO: Voranc Vogel
Kresila ni vzel s seboj, ker zna ogenj zanetiti s trenjem. FOTO: Voranc Vogel
Simona Fajfar
 18. 10. 2026 | 07:10
6:39
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Pred kratkim smo izvedeli, da je dr. Žiga Ogorelec iz Kočevja zmagovalec 13. sezone resničnostnega šova Alone (Sam), ki ga predvajajo na televizijskem programu History Channel. S svojim znanjem in neverjetno izdelano strategijo je premagal devet odličnih tekmovalcev iz šestih držav in v surovi arktični divjini preživel neverjetnih 90 dni. »Fantu iz Slovenije« so na začetku šova pripisovali majhne možnosti za zmago, ker v surovi kanadski divjini 200 kilometrov severno od arktičnega kroga ni upošteval štirih pravil preživetja – da je treba poskrbeti za bivak, ogenj, vodo in hrano.

»Ljudje mislijo, da imaš veliko časa, ko prideš v divjino, ampak v bistvu ti teče voda v grlo,« pravi 34-letni sogovornik. Na začetku se je osredotočil predvsem na pripravo zalog hrane: »Jesen je kratka, a je še veliko hrane na razpolago, denimo jagodičevje. To se mi je zdelo boljša strategija kakor lov.« Zavedal se je, da bo s prihodom zime vsega čedalje manj, pravi: »Zato moraš biti takoj izjemno aktiven in si moraš narediti zelo veliko zalogo hrane, če hočeš zdržati zimo.«

90 DNI JE PREŽIVEL v arktični divjini.

Bil je eden redkih, ki si med 10 predmeti, ki si jih tekmovalec lahko izbere med 40 predmeti, niso izbrali pričakovane opreme. »Zelo je bodlo v oči, da nisem vzel kresila, ker do zdaj še nihče ni zmagal brez njega. Jaz sem bil tudi eden redkih, ki niso vzeli večnamenskega orodja, ampak sem vzel nož. Bil sem tudi edini, vsaj v tej sezoni, ki sem šel v divjino brez sekire. Zaradi moje izbire so me gledalci – to sem seveda bral kasneje, po tekmovanju – na začetku uvrstili čisto na dno lestvice, češ, da bom hitro izpadel,« je razložil.

Nagrado, pol milijona dolarjev, kar je dobrih 430 tisoč evrov pred odmero davka, bo porabil za stanovanje.

Izbral je predmete, ki so mu pomagali do hrane: lok in puščice, mrežo za lov rib, trnke z laksom, žico za zanke in vrv, s katero bi lahko naredil nadomestno mrežo. Preostalih pet predmetov pa so bili: spalna vreča, posoda za kuhanje, nož, žaga in lopata. »Sklepal sem, da bom – če ne bo nesreče – v divjini zdržal toliko časa, dokler bom imel hrano oziroma dokler se ne bom preveč izstradal,« pravi. Poleg te opreme je imel vsak tekmovalec malo večjo kamero in dve GoPro kameri, s katerimi se snemajo: »Lahko si postavil kamero, šel k reki lovit ribe in te je pač kamera med tem snemala. Ali pa si si dal GoPro na glavo in hodil po gozdu.«

Že od mladih nog je navdušen nad preživetjem v naravi. FOTO: Voranc Vogel
Že od mladih nog je navdušen nad preživetjem v naravi. FOTO: Voranc Vogel
Veliko kasneje, kot je to običajno v šovu, si je naredil ogenj, ki ga je postopoma premikal bližje k mestu, kjer je kar dolgo spal samo pod ponjavo. A zato je imel les za kurjenje na dosegu roke oziroma mu lesa za ogenj ni bilo treba pripravljati. Po premisleku je izbral primerno mesto za bivališče, ki si ga je – to je bila spet posebnost – vkopal oziroma si je naredil zemljanko. V njej je imel glinasto peč z dimnikom. »Za model sem vzel velik hlod, ga oblekel v glino in ga skuril,« razloži. Naredil je primerno luknjo za posodo za kuhanje, dovod zraka od zunaj, da je reguliral ogenj in dimnik. »Bil sem eden redkih, ki niso imeli dima v bivaku,« pravi Žiga Ogorelec: »Peč je bila v bistvu zelo dobro narejena, ker je bila tudi precej dolga, da sem vanjo lahko dal skoraj metrska debla debeline 15, 20 centimetrov. Eno je lahko gorelo pol dneva.« Potem pa mu je uspelo tudi nemogoče: z lokom je ustrelil losa, ki je nato po spletu srečnih naključij poginil blizu njegovega bivališča.

En sam kos plastike

Žiga svojih 90 dni tekmovanja deli na tri obdobja. »Do dneva 42, dokler ni sneg za stalno pokril pokrajine, je bilo prvo obdobje, ki je bilo zelo intenzivno, ko sem poskušal čim manj spati in nabrati čim več hrane, obenem pa sem raziskoval okolico.« Do dneva 80 je bilo drugo obdobje, ko so se zadeve umirile: »Vse je bilo pod snegom in ledom in v tem času sem v bistvu spal normalno dolgo. Po dnevu 80 pa je prišel tisti res hudi mraz in dnevi so bili zelo zelo kratki. Takrat je bil moj cilj, da ostanem živ, in sem poskušal čim več spati, tudi 11 ur naenkrat. Res pa je tudi, da je bilo v mojem bivaku zelo prijetno in me ni nič motilo.« V resnici je bil na ta izjemno zahteven izziv – na tekmovanje se do zdaj prijavilo 60.000 tekmovalcev, tako da res izberejo najboljše – pripravljen: »To tekmovanje je res zasnovano tako, da prideš do svojih mej, psihičnih ali fizičnih. Ljudje, ki so bili psihično zelo močni, so odpadli, ker so se podhranili in telo ni več zdržalo. Še pogosteje pa so odstopili, ker niso več vzdržali psihično.« Zato je tudi v času po 80. dnevu, ko se je vse umirilo, razmišljal o različnih rešitvah in se zaposlil, na primer z rezljanjem.

Ljudje mislijo, da imaš veliko časa, ko prideš v divjino, ampak v bistvu ti teče voda v grlo.

Potem pa so mu po 90 dneh povedali, da je zmagal. Vsi drugi tekmovalci so odstopili. Nagrado, pol milijona dolarjev, kar je dobrih 430 tisoč evrov pred odmero davka, bo porabil za stanovanje, saj ima ženo – ta je še kot punca vedela, da se bo, če ga bodo kdaj poklicali (prijavil se je pred sedmimi leti), preživetvenega izziva res udeležil – in otroka. Selijo se na Švedsko, a bo z bratom Miho in prijateljema Jurijem in Miho, s katerimi imajo od leta 2014 na Kočevskem šolo preživetja Gozdovništvo, to dejavnost nadaljeval. »Za vse nas je to dolgoleten in pomemben hobi, s katerim se bomo ukvarjali še naprej,« poudarja Žiga Ogorelec.

Kot biolog, ki se je z bratom in prijatelji že od mladih nog navduševal nad preživetjem v naravi, o kanadski naravi pravi, da je bistveno manj raznolika, kot je narava pri nas: »Bolj ko greš na sever, manj je vrst. Ampak to ne pomeni, da jih je manj po številnosti. Je pa noro, kako prostrana divjina je to.« Povedal nam je še, da je na kakšnih 10 kilometrih ob reki, kjer je bilo njegovo območje in ki ga je prehodil, našel en sam kos plastike: »V Sloveniji imamo izjemno lepo naravo, izjemno pestro, neverjetno razgibano, ampak sever ima neke čisto druge razsežnosti.« 

»V Sloveniji imamo izjemno lepo naravo, izjemno pestro, neverjetno razgibano, ampak sever ima neke čisto druge razsežnosti,« pravi Žiga. FOTO: Voranc Vogel
»V Sloveniji imamo izjemno lepo naravo, izjemno pestro, neverjetno razgibano, ampak sever ima neke čisto druge razsežnosti,« pravi Žiga. FOTO: Voranc Vogel

Kresila ni vzel s seboj, ker zna ogenj zanetiti s trenjem. FOTO: Voranc Vogel
Kresila ni vzel s seboj, ker zna ogenj zanetiti s trenjem. FOTO: Voranc Vogel

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