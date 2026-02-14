  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKI JUBILEJ

Srečna, da jesen življenja preživljata v ljubljeni domovini Sloveniji: 90 let življenja, 70 let zakona (FOTO)

. En sin z družino v Kranju, drugi je ostal v Splitu, kjer so dolgo živeli.
Kljub visoki starosti sta Ivanka in Janez še vedno čila. FOTO: Oste Bakal

Kljub visoki starosti sta Ivanka in Janez še vedno čila. FOTO: Oste Bakal

Janez je napisal knjižico spominov. FOTO: V. M.

Janez je napisal knjižico spominov. FOTO: V. M.

Pred desetimi leti, ob diamantni poroki, sta pripravila večjo slovesnost, tokrat bolj skromno. FOTO: Ludvik Kramberger

Pred desetimi leti, ob diamantni poroki, sta pripravila večjo slovesnost, tokrat bolj skromno. FOTO: Ludvik Kramberger

Obisk župana in predstavnikov društev FOTO: Občina Apače

Obisk župana in predstavnikov društev FOTO: Občina Apače

Ob platinasti poroki jima je župan izročil posebno listino. FOTO: Občina Apače

Ob platinasti poroki jima je župan izročil posebno listino. FOTO: Občina Apače

Kljub visoki starosti sta Ivanka in Janez še vedno čila. FOTO: Oste Bakal
Janez je napisal knjižico spominov. FOTO: V. M.
Pred desetimi leti, ob diamantni poroki, sta pripravila večjo slovesnost, tokrat bolj skromno. FOTO: Ludvik Kramberger
Obisk župana in predstavnikov društev FOTO: Občina Apače
Ob platinasti poroki jima je župan izročil posebno listino. FOTO: Občina Apače
Oste Bakal
 14. 2. 2026 | 10:45
4:11
A+A-

Redki so pari, ki dočakajo 70 let zakona. Belokranjka Ivanka iz Metlike in Janez Sedej iz Cerknega sta med redkimi srečneži, ki sta proslavila platinasto poroko: v Apaški dolini ob reki Muri sta nazdravila v krogu domačih, prijateljev in sosedov, ob obiskih in čestitkah župana Občine Apače dr. Andreja Steyerja, ki jima je izročil svečano listino, ter delegacij Vaškega odbora Žepovci, različnih organizacij in društev, v katerih sta dejavna že več desetletij. Ivanki so ob tem voščili tudi ob 90. rojstnem dnevu.

Ona se je rodila leta 1936 v Radovici pri Metliki, on pa leto prej na Cerkljanskem, ki je po prvi svetovni vojni pripadlo Italiji. Ivanka in Janez sta med drugo svetovno vojno doživela veliko hudega. Že leta 1942 je italijanski okupator Ivankinega očeta odpeljal v taborišče na Rab, od koder se ni vrnil, Janezov oče pa je kot partizan končal v zloglasnem taborišču Dachau. Od treh bratov, ki so bili v partizanih, je najmlajši padel aprila 1945, njegovo rojstno vas pa so Nemci novembra 1943 požgali. Ker je bil Janez brez mame, umrla je 1940., je bil po požigu domače hiše pa vse do konca vojne pastir v Davči. Tako kot mnogi, ki so ostali brez domov, sta se oba po vojni kot kolonista preselila v Apaško dolino. Ivanka je prišla z družino, Janez s sestro, leta 1946. Med njima je že zgodaj preskočila iskra ljubezni, saj sta se spoznala, ko sta obiskovala tamkajšnjo nižjo gimnazijo. Janez je nato odšel v vojaško sanitetno šolo in jo uspešno končal v Ljubljani. Najprej se je zaposlil v Bileći v Bosni in Hercegovini. Pri JLA je delal tudi po drugih mestih Hercegovine in še kje po SFRJ. Upokojil se je kot podpolkovnik Jugoslovanske ljudske armade, leta 1995, ko je dopolnil 60 let.

Čeprav sta veliko let živela zunaj domovine, sta ohranila čisto slovenščino.

Obisk župana in predstavnikov društev FOTO: Občina Apače
Obisk župana in predstavnikov društev FOTO: Občina Apače

Šest imen

Poročila sta se 26. januarja 1956 v Apačah. Poročil ju je takratni matičar Martin Burjan, pred cerkveni oltar pa nista stopila. Janez je delal v vojski, Ivanka pa občasno. Kot sta nam povedala, sta najlepša leta z družino preživela v Splitu. Imata sinova Darka in Bojana, tri vnukinje in vnuka. Mlajši Bojan je z družino, ženo Silvo in hčerkama Katarino, Kristino in Karolino ter svojima vnukoma Dantejem in Leonom ostal v Splitu, Darko pa z ženo Jasno in sinom Alešem živi v Sloveniji, v Kranju. Ivanka in Janez sta srečna, da lahko jesen življenja preživljata v ljubljeni domovini Sloveniji, kot sta dejala, v lepi vasi Žepovci. Dom jima je zdaj, ko sta v pokoju, hiša Ivankinega pokojnega brata Martina, ki je obkrožena z dobrimi sosedi in prijaznimi vaščani. Tukaj sta njuna otroka od drugega do štirinajstega leta preživljala večji del počitnic pri babici in dediju. Zdaj so najlepši trenutki, ko se pri njiju zbere vsa družina. Zakonca sta kljub letom ohranila dobro voljo. Kot pravita, je lahko vsako življenjsko obdobje lepo, vsak nov dan pa nepozaben. Omeniti tudi velja, da sta kljub letom v tujini ohranila čisto slovenščino.

Kljub visoki starosti sta Ivanka in Janez še vedno čila. FOTO: Oste Bakal
Kljub visoki starosti sta Ivanka in Janez še vedno čila. FOTO: Oste Bakal

Ob vrnitvi v Slovenijo in Apaško dolino sta se vključila v organizacijo Rdečega križa, Združenje borcev za vrednote NOB in v DU Apače, kjer sta bila izjemno dejavna. Dolgo sta bila tudi odlična plesalca. Janez Sedej je pri 87 letih napisal in predstavil knjigo spominov z naslovom Otrok in vojna. V njej smo izvedeli tudi, da je avtor knjižice Janez Sedej deček s šestimi imeni: Ivan, Janez, Janko, Pastir, Džovani in Johan.

Več iz teme

obletnicadružinazakonrevščinavojnaporokaplatinasta porokajubilejzakonca
ZADNJE NOVICE
11:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA NESREČA

Štirje pešci prečkali avtocesto A3, vanje trčila avtomobila: dva mrtva na kraju

Na avtocesti A3 se je sinoči okoli 21.45 zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta dve osebi umrli, dve pa sta utrpeli hude telesne poškodbe. Nesreča se je zgodila na južnem voznem pasu pri kraju Rajić, v bližini hrvaške Nove Gradiške.
14. 2. 2026 | 11:03
10:45
Novice  |  Slovenija
VELIKI JUBILEJ

Srečna, da jesen življenja preživljata v ljubljeni domovini Sloveniji: 90 let življenja, 70 let zakona (FOTO)

. En sin z družino v Kranju, drugi je ostal v Splitu, kjer so dolgo živeli.
Oste Bakal14. 2. 2026 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
BREZ KASKADERJA

Pogumna Saša Pavlin Stošić: Niti poškodba je ne ustavi (Suzy)

Poškodba je postala anekdota, bergla rekvizit, stanovanje oder.
14. 2. 2026 | 10:25
09:17
Bulvar  |  Domači trači
NUŠA ŠEBJANIČ

Kaj je šlo narobe, da je Nuša tako nepričakovano hitro zapustila Kmetijo? »Zapustila je ta šov, ker se ji je mudilo na Hrvaško«

Sotekmovalci resničnostnega šova Kmetija so se od Nuše poslovili že v drugem dvoboju, kar je bilo precej prej, kot bi morda pričakovali. Kmetija je sicer znana po tem, da jo lahko preživiš le z dobro taktiko, ali pa z veliko naklonjenostjo sotekmovalcev.
14. 2. 2026 | 09:17
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Voznik izsiljeval na prehodu za pešce, s pešcem je hudo

Zoper voznika bo vložena kazenska ovadba.
14. 2. 2026 | 09:05
08:40
Novice  |  Slovenija
IZ HRIBOV V MOKRIŠČA

Izpoved slovenske pohodnice: po sinovi klinični smrti in lastnem infarktu jo je rešilo to

Vanya Sever je po dveh hudih preizkušnjah visoke gore zamenjala za gozdove in jezera.
Tina Horvat14. 2. 2026 | 08:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki