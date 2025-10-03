  • Delo d.o.o.
DOM TABER

90 zaposlenih skrbi za 158 varovancev (FOTO)

Dom Taber je pred 10 leti sprejel prvega stanovalca. Za uspeh pomembno zaslužni tudi številni prostovoljci.
Janez Kuhar
 3. 10. 2025
V Domu Taber v Šmartnem v občini Cerklje na Gorenjskem so proslavili deseto obletnico sprejema prvega stanovalca. Po štirih mesecih od odprtja je bil dom poln, in tako je tudi danes. V teh letih je postal mnogo več kot ustanova, zdaj je prostor odnosov, zaupanja in skupnosti.

Slovesnosti v šotoru pred Domom Taber so se udeležili številni gostje, med njimi župan Franc Čebulj, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik, dr. Tina Bregant, predsednica stranke SLS, ter upokojeni prvi direktor doma Zdravko Kastelic. Dogodek so seveda spremljali stanovalci doma in zaposleni, prostovoljci in prostovoljke, upokojenci, cerkljanski župnik Martin Leban in kaplan Matjaž Venta ter drugi partnerji iz lokalnega okolja, župani sosednjih občin, sosednjih domov za starejše in zunanji sodelavci. Program je povezovala Slavica Bučan.

Zadovoljen še danes

Delo doma je predstavila direktorica Martina Martinčič. Kot je dejala, je v njem 90 zaposlenih, ki skrbijo za 158 stanovalcev. »Naše glavno poslanstvo je skrb za naše stanovalce, želim pa si, da bi naš dom naredili še lepši in prijaznejši. Še naprej se bomo trudili po najboljših močeh. Pomemben del so tudi prostovoljci, ki z obiski in vedrino stanovalcem vedno polepšajo dan na različne načine. Hvaležna sem, da sem danes tukaj, z vami. Iz srca se želim zahvaliti vsem, ki so postavili temelje tega doma.« Župan se je zahvalil vsem zaposlenim, ki lepo skrbijo za stanovalce, slednjim pa zaželel čim bolj kakovostno in prijetno bivanje ter aktivno preživljanje časa z željo, da ostanejo še naprej zdravi. Zahvalo je izrekel tudi vodstvu doma za modrost, vztrajnost in toplo okolje za stanovalce kot tudi vsem prostovoljcem, ki so postali nepogrešljiv del domskega življenja.

20 ZAPOSLENIH dela v domu od začetka.

Janez Vajs je bil med prvimi stanovalci Doma Taber. Zanj je to varen dom, saj stanovalcem ponuja vse, kar potrebujejo za dostojanstveno življenje. Zadovoljstvo, ki ga je doživel pred 10 leti, ga spremlja še danes. Slavnostna govornica je bila dr. Bregantova, spregovorila sta tudi prvi direktor Zdravko Kastelic in sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik. Slavje je pospremil zanimiv kulturni program, v katerem so sodelovali Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje pod vodstvom Luka Štiftarja in Domski pevski zbor pod vodstvom Anice Rehberger ter Henrik Lamovšek na harmoniki. Zaplesala je Mlajša otroška folklorna skupina OŠ Davorina Jenka Cerklje pod umetniškim vodstvom Petre Fajdiga in Lucije Gregorc ter Godba Cerklje. Izdali so tudi domski časopis, Novice iz Tabra.

Dvajseterica, ki je zaposlena od začetka delovanja doma, je prejela jubilejna priznanja, v kuhinji pa so pripravili slastno torto. Pristavimo, da so v domu naredili pomembne korake za izboljšanje delovnih razmer, delavcem so zagotovili boljše plačilo in višji regres ter druge ugodnosti. 

