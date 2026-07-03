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DEKLETA V SLOVENSKI VOJSKI

900 mladih na vojaškem taboru, slovenska ultra katoliška stranka pa: »Ženske ne sodijo sem«

Namesto poležavanja na plaži so si skoraj 900 slovenskih dijakinj in dijakov za začetek poletnih počitnic izbrali vojaški tabor MORS in mladi.
FOTO: Mors, Facebook, Delo Ui
FOTO: Mors, Facebook, Delo Ui
Nina Čakarić
 3. 7. 2026 | 09:43
 3. 7. 2026 | 09:43
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Medtem ko bo skoraj 900 dijakinj in dijakov po začetku poletnih počitnic v štirih taborih spoznavalo vojaško življenje na taboru Mors in mladi, je dogodek sprožil nepričakovano razpravo. Ultra katoliška stranka Stranka Straža – Katoliška narodna stranka se je odzvala na zapis Slovenske vojske, ki so ob fotografijah s tabora mladim namenili spodbudne besede, v stranki pa so menili, da dekleta in ženske ne sodijo v varnostne organe.  Slovenska vojska se je na nekoliko provokativen zapis odzvala mirno, na družbenih omrežjih pa so se usuli številni komentarji.

Za mnoge srednješolce se je začetek poletnih počitnic začel nekoliko drugače. Namesto na plaži ali doma jih je skoraj 900 izbralo tabor MORS in mladi, kjer spoznavajo osnove vojaškega življenja, ekipnega dela in preizkušajo svoje sposobnosti. Na štiri termine tabora se je prijavilo skoraj 900 dijakinj in dijakov. Prvih 540 jih je teden začelo v vojašnicah na Bohinjski Beli in v Novem mestu, zanje pa skrbi 55 inštruktorjev. V Slovenski vojski so mladim ob začetku tabora namenili spodbudne besede. »Visoke temperature zraka so izziv, a spomnite se, da sta mladost in zdravje privilegija, ki ju nimajo vsi. Pogumno stopite v teden, ki je pred vami,« so zapisali.

Dodali so še, da kljub visokim temperaturam in dejstvu, da bi lahko prosti čas preživljali drugače, udeleženci vztrajajo in z zanimanjem spoznavajo osnove vojaškega življenja. Po njihovih besedah gre predvsem za krepitev domoljubja, medčloveških odnosov in sposobnosti sodelovanja.

Vsako leto se povečuje delež deklet, ki so pripravljene obleči vojaško uniformo, in se seznaniti z vojaškim življenjem.  FOTO: Tadej Krese, Mors
Vsako leto se povečuje delež deklet, ki so pripravljene obleči vojaško uniformo, in se seznaniti z vojaškim življenjem.  FOTO: Tadej Krese, Mors

Polemika zaradi deklet

Prijazna objava Slovenske vojske je vznemirila politično stranko Stranka Straža – Katoliška narodna stranka, ki se uvršča na skrajno desnico, zagovarja tradicionalne katoliške in nacionalne vrednote, vodi pa jo Alen Koman. Njeni člani so zapisali,, da ženske po njihovem mnenju ne sodijo v vojsko. »Dekleta in ženske žal ne sodijo v katerekoli varnostne organe. Veliko bolj smiselno za prihodnost našega naroda bi bilo zanje organizirati podobne tabore z vsebinami, namenjenimi razvoju dekliških in ženstvenih lastnosti in veščin. Vsa pohvala pa fantom, ki se množično prijavljajo na takšne tabore,« so med drugim zapisali. Dodali so še, da bi bilo po njihovem mnenju smiselno znova uvesti obvezno služenje vojaškega roka za mladeniče.

Čeprav se Slovenska vojska pod objavami na facebooku praviloma ne spušča v polemike, so tokrat članom Straže vendarle odgovorili. »Tabor krepi sposobnost sodelovanja mladih, vztrajnost in domoljubje. Vsebina, ki jo predlagate, je vsekakor izziv za številne ustanove, ki bi s ponudbo primernih vsebin razvijale vidik, ki ga omenjate. Vse dobro,« so zapisali v Slovenski vojski. 

Usul se je val komentarjev

Objava Stranke Straža je sprožila številne odzive uporabnikov družbenih omrežij. Mnogi so zapis ocenili kot 'zastarelo razmišljanje' in poudarili, da so ženske že vrsto let uspešne pripadnice Slovenske vojske ter drugih varnostnih organov.

Med komentarji so se pojavili zapisi, da se morajo mladi sami odločati o svoji življenjski poti, številni pa so poudarjali, da tabor ni namenjen učenju bojevanja, temveč razvijanju timskega dela, odgovornosti in sklepanju novih prijateljstev. Veliko uporabnikov je mladim tudi čestitalo, ker so del poletnih počitnic namenili aktivnosti, ki spodbuja sodelovanje, vztrajnost in osebno rast.

FOTO: Tadej Krese, Mors
FOTO: Tadej Krese, Mors

Objavljamo jih le nekaj: »V katerem stoletju pa vi živite? Tudi ženske so izvrstne v vojski, kot pilotke in na številnih drugih področjih. Prav je, da se vsak sam odloči, kakšno pot bo izbral.«; »Vi to resno? Celo v teh časih si dovolite soditi, kdo kam spada?«; » Punce in fantje se naučijo sodelovati kot ekipa, sklepajo nova prijateljstva in razvijajo občutek odgovornosti. To je v današnjem času še kako pomembno.«

Stranka že večkrat dvignila prah

Stranka Straža se predstavlja kot katoliška narodna stranka z geslom »Bog. Družina. Domovina.« Na svoji spletni strani poudarja tradicionalne vrednote, družino, domovinsko varnost ter zaščito slovenske identitete, jezika in kulturne dediščine. V preteklosti je že večkrat vzbudila pozornost javnosti. Njeni člani so se s strankarskimi zastavami nedavno pojavili tudi ob robu Parade ponosa na Kongresnem trgu. Na družbenih omrežjih so takrat zapisali, da »izganjajo demone«, kar je prav tako sprožilo burne odzive. 

V Morsu pravijo, da zanimanje za tabor med dekleti iz leta v leto raste. Vse več dijakinj je pripravljenih obleči vojaško uniformo in od blizu spoznati vojaško življenje. Dekleta v povprečju predstavljajo približno 31 odstotkov udeležencev skoraj tedenskih oziroma dvotedenskih taborov. To pomeni, da je med mladimi, ki se odločijo za to izkušnjo, skoraj vsaka tretja udeleženka dekle. Več pa v članku: Vojaški tabori v Sloveniji: med mladimi skokovito naraslo zanimanje zanje

 

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