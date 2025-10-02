  • Delo d.o.o.
POZOR, ZVERI!

93 prijav v treh mesecih: nova aplikacija opozarja na srečanja z medvedi

Od julija deluje medvedofon, na katerega prijavite medvede, volkove in rise. Podatke prejme zavod za gozdove ter odloči o nadaljnjem ukrepu.
Tomica Šuljić
 2. 10. 2025 | 07:40
»Pozor, pozor! Medved opažen v Štriglovcu. Pod Mamoljem v smeri Pasjeka,« so včeraj dopoldne opozarjali na profilu vasice Polšnik, ki leži kakšnih 50 kilometrov vzhodno od prestolnice, na območju Litije. Na Mamolju so sicer medveda fotografirali že avgusta, minuli teden pa so medvedko z mladičema opazili na območju Vač. Nazadnje smo prejšnji teden na Rakitni poslušali o prisotnosti medvedk z mladiči, ki tacajo po naselju. Še vedno so zadržani odvzemi viška največjih zveri pri nas. In zaradi velike poletne preganjavice z medvedi je marsikomu ušel začetek projekta z zvenečim imenom MedvedoFON.

Največ vpisanih opažanj je v Občini Cerknica (27), sledi Občina Brezovica (22), Občina Litija (8 vpisov) in Občina Kočevje (5).

Za hitrejše ukrepanje

MedvedoFON, ki je bil na spletu objavljen v začetku letošnjega julija, ni kakšen telefon, kot bi kdo nemara pomislil zaradi imena. Gre za spletno podstran oziroma obrazec za hitro prijavo opažanj velikih zveri, torej rjavega medveda, volka in risa, ko obstaja možnost neposredne ogroženosti ljudi ali premoženja. »Aplikacija je namenjena širši javnosti in omogoča vpis podatkov o opaženi veliki zveri. Za vpis podatkov v aplikacijo se ni treba posebej registrirati,« preprosto uporabo medvedofona opisujejo s pristojnega ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP).

Domuje na spletni strani narcis.gov.si. Ko na desni strani zaslona najdete zavihek z rumeno piko MedvedoFON, se po vnosu vašega imena, priimka ter telefona odpre stran z zemljevidom, na katerem označite lokacijo srečanja z zverjo. Tej prijavi lahko priložite tudi fotografijo (če vam jo je ravno uspelo stisniti) ter opišete srečanje z medvedom, volkom ali risom, ki ste ga doživeli. Vneseni podatki nato prek portala potujejo naprej do raziskovalcev ter tistih, ki lahko ukrepajo.

Predlagan je tudi ukrep, na primer dajanje strokovnih nasvetov, plašenje ali odstrel.

»NarcIS je informacijska opora za odločevalce, raziskovalce, institucije in druge, ki delujejo na različnih področjih varstva narave, poznavanja biodiverzitete in prostorskega upravljanja. Kot del te informacijske opore za posamezne službe deluje tudi MedvedoFON, ki služi delu pristojnih služb na pristojnem ministrstvu,« pojasnjuje Damjan Vinko, zunanji sodelavec sistema NarcIS: »Sistem NarcIS sicer deluje pod okriljem agencije za okolje, slednja je sodelovala tudi pri tehničnem nastanku tega orodja.«

Najpomembnejša funkcija medvedofona je poleg zbiranja podatkov ustrezna preusmeritev na pristojne za zveri med nami: »O vpisanem podatku je avtomatsko takoj obveščena odgovorna oseba pri Zavodu za gozdove Slovenije,« pojasnjujejo na MNVP. Na zavodu za gozdove nato preverijo navedbe prijavitelja in ocenijo, ali je v določenem primeru treba ukrepati. »Predlagan je tudi ukrep, na primer dajanje strokovnih nasvetov, plašenje ali odstrel,« nadaljnjo proceduro opisujejo z ministrstva.

O MedvedoFONu doslej ni bilo pretiranega glasu v javnosti, zato preseneča, da je sistem v slabih treh mesecih dobil že kar precej prijav: »Do 29. septembra je bilo v aplikacijo vpisanih 93 opažanj: največ v Občini Cerknica (27), sledijo Občina Brezovica (22), Občina Litija (8) in Občina Kočevje (5),« pravijo na ministrstvu.

Jesenski nabiralci kostanja in gob naj bodo torej ob naslednjih odhodih na gozdnata območja pozorni tudi na prisotnost medvedov. Ne fotografirajte in snemajte za vsako ceno, da se sami ne izpostavite kosmati nevarnosti, raje se varno vrnite in sporočite lokacijo ter opišite videno. Tudi to namreč zadošča. Posredovane informacije strokovnjakom namreč koristijo tako kratko- kot dolgoročno. 

medvedvelike zverizveriZavod za gozdove Slovenijenaravagozdovivolkoviris
