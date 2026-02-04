  • Delo d.o.o.
GOLOBOVA ŽENA JEZNA

Tina Gaber Golob sesuva jezne Gargamelovce: »To je najlažji način, da škodujejo Robertu«

Žena predsednika vlade se je pritožila zaradi nekaterih zapisov, ki so jo ujezili.
Gargamel in Tina Gaber Golob. FOTO: Blaž Samec/delo/Zaslonski Posnetek Youtube  

M.U.
 4. 2. 2026 | 16:09
 4. 2. 2026 | 16:21
2:00
Žena predsednika vlade Tina Gaber Golob je na družbenem omrežju stresla jezo na nekatere novinarske zapise, ki so jo ujezili. V nos so ji šli nekateri članki oziroma zapisi na družabnih omrežjih, ki so jih objavili »desni« mediji in v katerih je govora o njej in prvi dami ZDA Melani Trump.

Tina Gaber Golob. FOTO: Blaž Samec
Gre za očitke o fotomontaži, kjer je na družabnem omrežju delila fotošopirano fotografijo, na kateri je obraz ameriške prve dame zamenjan z njenim lastnim.

Družina predsednika vlade se veča, Tina Gaber Golob ga je Sloveniji pokazala (VIDEO)

»To je najlažji način, da škodujejo Robertu«

Tovrstne članke in namige, da želi biti kot Melania, je Tina Gaber Golob takole komentirala: 

»V mojem življenju že dolgo ni več prostora za hec, ker jezni Gargamelovci zadnja tri leta iz praktično vsake stvari naredijo lažnive članke in jih raztrosijo po neskončnih kanalih. Ne zato, ker bi bila jaz pomembna, ampak ker je to najlažji način, da škodujejo Robertu.«

Kdo je Gargamel? 

Gargamel je glavni zlobnež v priljubljeni risani seriji Smrkci, ki jo je ustvaril belgijski stripar Peyo. Je zlobni čarovnik, ki želi uničiti Smrkce, predvsem zaradi njihovega modrega prahu, ki ga želi uporabiti za svoje zlobne čarovnije. Gargamel je pogosto prikazan kot neuspešen in komičen lik, saj se njegovi zlobni načrti vedno končajo katastrofalno, a kljub temu ostaja trdno prepričan, da bo Smrkce enkrat le ujel. Njegov edini zaveznik je maček Azrael, ki mu pomaga pri lovu na Smrkce.

Ob tem Tina Gaber Golob vsem položila na srce, naj bodo v poplavi informacij previdni, komu verjeti.

Tina Gaber Golob objavila nosečniški trebušček: »Jokam sredi gruče ljudi« (VIDEO)

Ob tem seveda ne gre spregledati dejstva, da smo v predvolilnem času in da zato soproga Roberta Goloba lahko računa še na več podobnih zapisov v prihodnjih dneh.

