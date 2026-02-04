Žena predsednika vlade Tina Gaber Golob je na družbenem omrežju stresla jezo na nekatere novinarske zapise, ki so jo ujezili. V nos so ji šli nekateri članki oziroma zapisi na družabnih omrežjih, ki so jih objavili »desni« mediji in v katerih je govora o njej in prvi dami ZDA Melani Trump.

Tina Gaber Golob. FOTO: Blaž Samec

Gre za očitke o fotomontaži, kjer je na družabnem omrežju delila fotošopirano fotografijo, na kateri je obraz ameriške prve dame zamenjan z njenim lastnim.

»To je najlažji način, da škodujejo Robertu«

Tovrstne članke in namige, da želi biti kot Melania, je Tina Gaber Golob takole komentirala:

»V mojem življenju že dolgo ni več prostora za hec, ker jezni Gargamelovci zadnja tri leta iz praktično vsake stvari naredijo lažnive članke in jih raztrosijo po neskončnih kanalih. Ne zato, ker bi bila jaz pomembna, ampak ker je to najlažji način, da škodujejo Robertu.«

Kdo je Gargamel? Gargamel je glavni zlobnež v priljubljeni risani seriji Smrkci, ki jo je ustvaril belgijski stripar Peyo. Je zlobni čarovnik, ki želi uničiti Smrkce, predvsem zaradi njihovega modrega prahu, ki ga želi uporabiti za svoje zlobne čarovnije. Gargamel je pogosto prikazan kot neuspešen in komičen lik, saj se njegovi zlobni načrti vedno končajo katastrofalno, a kljub temu ostaja trdno prepričan, da bo Smrkce enkrat le ujel. Njegov edini zaveznik je maček Azrael, ki mu pomaga pri lovu na Smrkce.

FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

Ob tem Tina Gaber Golob vsem položila na srce, naj bodo v poplavi informacij previdni, komu verjeti.

Ob tem seveda ne gre spregledati dejstva, da smo v predvolilnem času in da zato soproga Roberta Goloba lahko računa še na več podobnih zapisov v prihodnjih dneh.