»TO BI ZAGOTOVO IZBRAL TUDI SAM«

Ganljiva gesta družine pokojnega: Acovo srce bije naprej

Odločili so se za darovanje organov, kar bi izbral tudi sam.
Aleš Šutar bo ostal v srcih vseh, ki so ga poznali. Za vedno. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Aleš Šutar bo ostal v srcih vseh, ki so ga poznali. Za vedno. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 3. 11. 2025 | 05:00
6:05
Novo mesto od prejšnje sobote nikoli več ne bo isto, kot je bilo prej. Umrl je priljubljeni Novomeščan, 48-letni Aleš Šutar, ki je prišel po sina, ko ga je ta klical na pomoč.  Tisto noč se je zgodila točka preloma, ki je pretresla ne le našo deželo, pač pa je širina novomeške tragedije, solidarnosti in moči povezovanja pljusknila tudi prek meja, celo na druge celine. Njegova smrt je postala simbol resnične ljubezni in simbol odločnosti širše skupnosti, da je dovolj nasilja. Na stotine sveč še vedno gori na mestu, kjer je na tla padel Aleš. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Četrtek je bil še posebej ...

