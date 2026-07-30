Adam kopačke zamenjal za frizerske škarje (FOTO)

26-letni Adam Jakupovič dokazuje, da se uspeh začne v glavi. Zadal si je namreč izziv, da bo v enem letu zaslužil 100.000 evrov.
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Postavil si je izziv in ga celo presegel. FOTO: Dejan Javornik
Če bi 26-letnega Adama Jakupoviča srečali pred nekaj leti, bi ga najverjetneje našli na nogometnem igrišču. Danes pa ga boste prej videli z brivskim aparatom in škarjami v rokah, saj v pičlih petnajstih minutah poskrbi za novo pričesko – in še kakšen življenjski nasvet. Čeprav se sliši kot zgodba o hitrem uspehu, je resnica precej drugačna: za njim stojijo disciplina, športna miselnost in ogromno vloženega dela.
Nogomet, matematika in škarje
Adam prihaja iz Kresnic pri Ljubljani, kjer je odraščal in skoraj vse življenje posvetil nogometu. Igral je za mlajše selekcije Olimpije, kasneje pa tudi ...