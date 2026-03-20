Afera Black Cube: Sova potrdila obisk Izraelcev na sedežu SDS, Slovenija zahteva pojasnila

Dogajanje v zvezi z domnevnim tujim vmešavanjem v slovenske volitve dobiva nove razsežnosti. Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik je danes operativni skupini sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SNAV) predstavil ključne materialne dokaze, ki potrjujejo obisk predstavnikov zasebne izraelske obveščevalne službe Black Cube na sedežu stranke SDS.

Sestanek na Trstenjakovi in paraobveščevalna dejavnost

Po poročanju urada vlade za komuniciranje ugotovitve Sove kažejo, da so se 10. in 11. decembra lani trije predstavniki podjetja Black Cube mudili na Trstenjakovi 8 v Ljubljani. Direktor Kadivnik je članom sekretariata predstavil dokaze o tem obisku ter ugotovitve o aktivnostih tega podjetja v Sloveniji in tujini. Po navedbah Sove ti podatki dokazujejo »paraobveščevalno dejavnost zoper Slovenijo in vmešavanje v volitve«. Sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk je ob tem dodal, da gre po ugotovitvah agencije po vsej verjetnosti za naročilo, ki je prišlo iz Slovenije. Vse zbrane podatke bodo Sova in pristojni organi odstopili policiji in tožilstvu.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je na sestanku potrdil, da policija že intenzivno preiskuje sume več kaznivih dejanj. Med njimi so:

neupravičeno slikovno in zvočno snemanje,

dajanje podkupnine in zloraba uradnega položaja,

izdaja tajnih podatkov,

kazniva dejanja zoper čast in dobro ime.

Preiskava se osredotoča tudi na vrsto anonimnih in lažnih posnetkov znanih Slovencev, ki so se v javnosti pojavili pred nedeljskimi volitvami. Izkazalo se je, da so bili posamezniki na podlagi lažnih povabil neobstoječih podjetij zvabljeni na sestanke v tujino, kjer so bili tarča prikritih metod, značilnih za podjetje Black Cube.

Diplomatski pritisk na Izrael in poziv Evropi

Zaradi resnosti situacije se je odzvalo tudi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). V telefonskem pogovoru z izraelsko veleposlanico Ruth Cohen-Dar so izrazili »resno zaskrbljenost« nad delovanjem družbe, ki sta jo ustanovila nekdanja izraelska obveščevalca. Ministrstvo je poudarilo, da so poskusi vplivanja na notranjepolitične procese nesprejemljivi in nezdružljivi s prijateljskimi odnosi. Izrael so pozvali, naj sprejme ukrepe za preprečitev tovrstnih aktivnosti svojih podjetij.

O primeru je v Evropskem svetu že v četrtek poročal premier Robert Golob. Evropsko komisijo je pozval k preiskavi in pripravi učinkovitejšega odziva na tuje vmešavanje v državah članicah. Evropski svet je v odzivu že pozval h krepitvi odpornosti pred poskusi spodkopavanja demokracije v EU.