Zaradi Black Cube na ustavno sodišče: dan pred Janševim mandatarstvom izpodbijajo veljavnost volitev

Tik pred marčnim glasovanjem je predvolilno dogajanje razburkala odmevna afera, ko so v javnost prišli anonimni posnetki prikritih pogovorov z znanimi Slovenci. Ti so padli v past lažnih sestankov, celotna operacija pa je kazala na prepoznaven rokopis tuje zasebne vohunske agencije Black Cube, katere predstavniki so pred tem obiskali našo državo. Ker del politične scene in javnosti sumi, da je šlo za zunanje vmešavanje v volilni proces, bo o morebitni kršitvi ustavne pravice do svobodnih volitev zdaj odločalo ustavno sodišče.

Prvo ustavno pritožbo vlaga skupina tridesetih prepoznavnih državljanov, ki jo vodi nekdanji minister za zdravje in dolgoletni civilnodružbeni aktivist Dušan Keber. Med podpisniki pobude najdemo številna odmevna imena s področja kulture, znanosti in publicistike: Svetlana Makarovič, Boris A. Novak, Vinko Möderndorfer, Slavoj Žižek, Renata Salecl, Vesna Vuk Godina, Spomenka Hribar, Dušan Plut, Božo Repe, Vlado Miheljak ... in mnogi drugi.

Skupina bo podrobnejše razloge za svoj korak javnosti predstavila na dopoldanski novinarski konferenci ob 11. uri, kjer bodo med drugim spregovorili Keber, Rudi Rizman, Tamara Lah, Möderndorfer in Plut.

Ločena pritožba s podporo Gibanja Svoboda

Zaradi enakih očitkov o vplivu tujih obveščevalcev na volilni izid bo ločeno ustavno pritožbo vložil tudi glasbenik in režiser Darko Nikolovski. Nikolovski je na marčnih volitvah sicer kandidiral za poslanca na listi stranke Svoboda. V stranki so za STA potrdili, da njegovo potezo v celoti podpirajo, vendar pa sami formalno ne nastopajo kot vlagatelji pritožbe.