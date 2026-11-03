Afera Dream Security dobiva nove razsežnosti! Poslanec Svobode hoče Gamulinovo glavo

Afera z izraelskim podjetjem Dream Security, ki je v zadnjih dneh povzročila precej razburjenja, dobiva novo poglavje. Poslanec Gibanja Svoboda Matej Grah zahteva razrešitev vršilca dolžnosti direktorja vladnega urada za informacijsko varnost (URSIV) Nika Gamulina. V Svobodi vodstvu urada očitajo pomanjkanje preglednosti pri pogovorih z izraelskim podjetjem, ki je povezano z nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem.

V Gibanju Svoboda menijo, da pojasnila urada niso zadostna in da javnost še vedno nima odgovorov na številna pomembna vprašanja.

Matej Grah. FOTO: Matej Družnik

»Organ, ki je odgovoren za informacijsko varnost države, si ne more privoščiti polresnic,« je opozoril Grah. Ob tem se je vprašal, kdo v resnici odloča o varnosti podatkov državljanov, če se pogovori o preizkušanju novih tehnologij odvijajo brez zadostne preglednosti.

Zahtevajo odgovore: kdo je sodelovanje sploh predlagal?

V Svobodi opozarjajo, da je URSIV 29. oktobra sicer zatrdil, da programske rešitve izraelskega podjetja niso testirali, vendar s tem po njihovem ni odgovoril na ključna vprašanja. Zanima jih, kdo je predlagal sodelovanje z Dream Securityjem, kaj so se na sestankih dogovorili, katere aktivnosti so že izvedli in kdo je ocenil morebitna tveganja za državne podatke. Zato zahtevajo objavo poročil o sestankih in korespondence s podjetjem Dream Security ter neodvisno preveritev okoliščin pogovorov.

»Če se izkaže, da so bila pomembna dejstva zavestno zamolčana ali da sta bila javnost oziroma nadzorni organi zavedeni, mora biti jasno ugotovljena osebna odgovornost dr. Gamulina,« so sporočili iz Svobode.

V stranki so kritični tudi do političnega ozadja pogovorov. Janševi vladi očitajo, da odpira vrata izraelskim kibernetskim orodjem, čeprav je Slovenija v preteklosti sprejela ukrepe, povezane s priznanjem Palestine in omejitvami trgovanja z orožjem z Izraelom.

Kot smo poročali: Nikin inštitut objavil zapisnik, URSIV zanikal testiranje

O zapletu smo v Slovenskih novicah že večkrat poročali. Nazadnje smo 30. oktobra pisali o novem razkritju Inštituta 8. marec, ki je objavil zapisnik sestanka med predstavniki URSIV in podjetja Dream Security.

Sestanek je potekal 13. julija 2026, pod zapisnik pa je podpisan Niko Gamulin. Kot je razkril preiskovalni portal Oštro, iz dokumenta izhaja, da je bilo predvideno preizkušanje sistema Sphere v laboratorijskem okolju SIGOV-CERT, in sicer na anonimiziranih podatkih. V Inštitutu 8. marec so zapisnik predstavili kot dokaz, da pogovori niso bili zgolj neobvezujoče narave. URSIV pa je vztrajal pri drugačni razlagi. Pojasnil je, da je bil sestanek informativen in predstavitven, ob njegovem zaključku pa so izrazili zgolj možnost preizkusa.

»URSIV rešitve Sphere doslej ni testiral,« so poudarili na uradu in dodali, da termin morebitnega testiranja še ni določen. Prav tako po njihovih pojasnilih niso sprejeli odločitve o nakupu ali uvedbi sistema v državne informacijske sisteme.

Janša ostro nad Niko Kovač in Inštitut 8. marec

Afera je sprožila tudi besedni obračun med predsednikom vlade Janezom Janšo in Inštitutom 8. marec. Kot smo že poročali, je Janša zavrnil navedbe, da bi vlada sklenila sporazum o uporabi podatkov slovenskih državljanov za testiranje izraelske tehnologije. »Nobenega takega sporazuma vlada ni sklenila in nobenega testiranja s podatki slovenskih državljanov ni,« je zatrdil. Ob tem je Inštitut 8. marec obtožil zavajanja javnosti in zahteval razkritje njegovih financerjev. V inštitutu so se na njegove besede ostro odzvali. Poudarili so, da imajo državljani pravico od oblasti zahtevati odgovore, ne glede na politično pripadnost ali volilno podporo.