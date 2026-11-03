  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSLANSKA POBUDA

Afera Dream Security dobiva nove razsežnosti! Poslanec Svobode hoče Gamulinovo glavo

V opozicijski Svobodi sprašujejo, kdo je predlagal sodelovanje z Dream Securityjem, kaj so se na sestankih dogovorili, katere aktivnosti so že izvedli in kdo je ocenil morebitna tveganja za državne podatke.
V opozicijski Svobodi sprašujejo, kdo je predlagal sodelovanje z Dream Securityjem, kaj so se na sestankih dogovorili, katere aktivnosti so že izvedli in kdo je ocenil morebitna tveganja za državne podatke.  FOTO: Matej Družnik/Delo UI
V opozicijski Svobodi sprašujejo, kdo je predlagal sodelovanje z Dream Securityjem, kaj so se na sestankih dogovorili, katere aktivnosti so že izvedli in kdo je ocenil morebitna tveganja za državne podatke.  FOTO: Matej Družnik/Delo UI
M. U.
 3. 11. 2026 | 14:11
4:10
A+A-

Afera z izraelskim podjetjem Dream Security, ki je v zadnjih dneh povzročila precej razburjenja, dobiva novo poglavje. Poslanec Gibanja Svoboda Matej Grah zahteva razrešitev vršilca dolžnosti direktorja vladnega urada za informacijsko varnost (URSIV) Nika Gamulina. V Svobodi vodstvu urada očitajo pomanjkanje preglednosti pri pogovorih z izraelskim podjetjem, ki je povezano z nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem.

V Gibanju Svoboda menijo, da pojasnila urada niso zadostna in da javnost še vedno nima odgovorov na številna pomembna vprašanja.

Matej Grah. FOTO: Matej Družnik
Matej Grah. FOTO: Matej Družnik

»Organ, ki je odgovoren za informacijsko varnost države, si ne more privoščiti polresnic,« je opozoril Grah. Ob tem se je vprašal, kdo v resnici odloča o varnosti podatkov državljanov, če se pogovori o preizkušanju novih tehnologij odvijajo brez zadostne preglednosti.

Zahtevajo odgovore: kdo je sodelovanje sploh predlagal?

V Svobodi opozarjajo, da je URSIV 29. oktobra sicer zatrdil, da programske rešitve izraelskega podjetja niso testirali, vendar s tem po njihovem ni odgovoril na ključna vprašanja. Zanima jih, kdo je predlagal sodelovanje z Dream Securityjem, kaj so se na sestankih dogovorili, katere aktivnosti so že izvedli in kdo je ocenil morebitna tveganja za državne podatke. Zato zahtevajo objavo poročil o sestankih in korespondence s podjetjem Dream Security ter neodvisno preveritev okoliščin pogovorov.

»Če se izkaže, da so bila pomembna dejstva zavestno zamolčana ali da sta bila javnost oziroma nadzorni organi zavedeni, mora biti jasno ugotovljena osebna odgovornost dr. Gamulina,« so sporočili iz Svobode.

V stranki so kritični tudi do političnega ozadja pogovorov. Janševi vladi očitajo, da odpira vrata izraelskim kibernetskim orodjem, čeprav je Slovenija v preteklosti sprejela ukrepe, povezane s priznanjem Palestine in omejitvami trgovanja z orožjem z Izraelom.

Kot smo poročali: Nikin inštitut objavil zapisnik, URSIV zanikal testiranje

O zapletu smo v Slovenskih novicah že večkrat poročali. Nazadnje smo 30. oktobra pisali o novem razkritju Inštituta 8. marec, ki je objavil zapisnik sestanka med predstavniki URSIV in podjetja Dream Security.

Sestanek je potekal 13. julija 2026, pod zapisnik pa je podpisan Niko Gamulin. Kot je razkril preiskovalni portal Oštro, iz dokumenta izhaja, da je bilo predvideno preizkušanje sistema Sphere v laboratorijskem okolju SIGOV-CERT, in sicer na anonimiziranih podatkih. V Inštitutu 8. marec so zapisnik predstavili kot dokaz, da pogovori niso bili zgolj neobvezujoče narave. URSIV pa je vztrajal pri drugačni razlagi. Pojasnil je, da je bil sestanek informativen in predstavitven, ob njegovem zaključku pa so izrazili zgolj možnost preizkusa.

»URSIV rešitve Sphere doslej ni testiral,« so poudarili na uradu in dodali, da termin morebitnega testiranja še ni določen. Prav tako po njihovih pojasnilih niso sprejeli odločitve o nakupu ali uvedbi sistema v državne informacijske sisteme.

Janša ostro nad Niko Kovač in Inštitut 8. marec

Afera je sprožila tudi besedni obračun med predsednikom vlade Janezom Janšo in Inštitutom 8. marec. Kot smo že poročali, je Janša zavrnil navedbe, da bi vlada sklenila sporazum o uporabi podatkov slovenskih državljanov za testiranje izraelske tehnologije. »Nobenega takega sporazuma vlada ni sklenila in nobenega testiranja s podatki slovenskih državljanov ni,« je zatrdil. Ob tem je Inštitut 8. marec obtožil zavajanja javnosti in zahteval razkritje njegovih financerjev. V inštitutu so se na njegove besede ostro odzvali. Poudarili so, da imajo državljani pravico od oblasti zahtevati odgovore, ne glede na politično pripadnost ali volilno podporo.

 

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Gibanje SvobodaJanez JanšaIzraelInštitut 8. marecNika KovačpreiskavaaferaDream SecurityMatej GrahNiko GamulinURSIV
ZADNJE NOVICE
14:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREVIDNO NA CESTI

Grozljiva nesreča v Radmirju: voznica z avtom trčila v žensko na e-skiroju, ta je poletela na vetrobransko steklo

V Zrečah je pijan povzročil nesrečo, v drugem avtomobilu tudi dva otroka.
3. 11. 2026 | 14:31
14:30
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Pretresena Ellen DeGeneres: ob izgubi posebne osebe so jo premagale solze

Poklonila se je človeku, s katerim je sodelovala dolga leta.
3. 11. 2026 | 14:30
14:18
Novice  |  Svet
DRAMA

Preplah na evropskem nebu! Štiri potniška letala prejela grožnje z bombami, sledili izredni pristanki

Še posebej skrb vzbujajoče je, da so se torkovi incidenti zgodili le dan po podobnem dogodku na letu družbe Wizz Air.
3. 11. 2026 | 14:18
14:11
Novice  |  Slovenija
POSLANSKA POBUDA

Afera Dream Security dobiva nove razsežnosti! Poslanec Svobode hoče Gamulinovo glavo

V opozicijski Svobodi sprašujejo, kdo je predlagal sodelovanje z Dream Securityjem, kaj so se na sestankih dogovorili, katere aktivnosti so že izvedli in kdo je ocenil morebitna tveganja za državne podatke.
3. 11. 2026 | 14:11
14:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
13:15
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO OD GLASBENE LEGENDE

Odhaja legenda, ki je povezovala generacije: Miši Kovaču pripravljajo veličasten zadnji poklon

Hrvaška je razglasila dan nacionalnega sočutja, na splitskem Poljudu pa pričakujejo več deset tisoč ljudi.
3. 11. 2026 | 13:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Priprava podjetja za vstop na tuje trge

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Cena za vaše potovanje je lahko odvisna tudi od njegovega namena

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki