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Afera Fotopub: bodo Dušana Smodeja ob 10. uri končno dočakali na ljubljanskem sodišču?

Tožilstvo je zaradi izogibanja v preteklosti celo predlagalo pripor za obtoženca, a sodišče temu takrat ni ugodilo.
Dušan Josip Smodej FOTO: Posnetek Zaslona Tarča

Dušan Josip Smodej FOTO: Posnetek Zaslona Tarča

Dušan Josip Smodej je po izbruhu afere Fotopub odšel v tujino. FOTO: Kulturnik.si

Dušan Josip Smodej je po izbruhu afere Fotopub odšel v tujino. FOTO: Kulturnik.si

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je predobravnavni narok razpisan ob 10. uri, FOTO: Zaslonski Posnetek

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je predobravnavni narok razpisan ob 10. uri, FOTO: Zaslonski Posnetek

Dušan Josip Smodej FOTO: Posnetek Zaslona Tarča
Dušan Josip Smodej je po izbruhu afere Fotopub odšel v tujino. FOTO: Kulturnik.si
Na ljubljanskem okrožnem sodišču je predobravnavni narok razpisan ob 10. uri, FOTO: Zaslonski Posnetek
N. P.
 3. 7. 2026 | 08:19
 3. 7. 2026 | 08:25
2:53
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Razvpita afera Fotopub, ki je pred štirimi leti z grozljivimi anonimnimi pričevanji o spolnem nasilju in drogiranju pretresla slovensko javnost, čaka svoje sodno nadaljevanje. Dušan Smodej, ki se prejšnji mesec na ljubljanskem okrožnem sodišču ni prikazal, naj bi se današnjega predobravnavnega naroka, ki je razpisan za 10. uro, vendarle udeležil – tokrat kar preko videokonference, poroča portal N1.

Sojenje v tej odmevni zadevi naj bi se torej po dolgih zapletih končno premaknilo z mrtve točke. Spomnimo, prejšnji mesec je Smodejev zagovornik Miloš Zarić odsotnost svojega klienta opravičeval s trditvijo, da je vabilo prejelo prepozno, poleg tega pa naj bi bil obtoženi poslovno zadržan v Franciji. Čeprav so mediji že konec maja poročali o telefonskem pogovoru s Smodejem, iz katerega je bilo razvidno, da je bil z datumom naroka seznanjen pravočasno, je obramba vztrajala, da niso imeli dovolj časa za pripravo.

Očitki so strašljivi

Tožilstvo Smodeju očita dve kaznivi dejanji spolnega nasilja, povzročitev telesne poškodbe ter omogočanje uživanja prepovedanih drog. Državna tožilka Jride Mršnik Poljšak je ob tem razkrila srhljivo podrobnost: ena izmed žrtev je bila v času dejanj mladoletna. Obtoženi sicer krivdo odločno zavrača in trdi, da je nedolžen.

Dušan Josip Smodej je po izbruhu afere Fotopub odšel v tujino. FOTO: Kulturnik.si
Dušan Josip Smodej je po izbruhu afere Fotopub odšel v tujino. FOTO: Kulturnik.si

Pot do sodne dvorane je bila izjemno trnova. Po zaključku policijske preiskave jeseni 2022 in vložitvi obtožnice marca 2025, je sodišče potrebovalo skoraj celo leto, da je Smodeju dokument sploh uspešno vročilo. Obtoženi se je namreč med postopkom preselil v sosednjo Italijo. Tožilstvo je zaradi izogibanja celo predlagalo pripor, a sodišče temu takrat ni ugodilo. Šele po ugovoru obrambe je obtožnica marca 2026 postala pravnomočna.

Stroški na račun države in tajno sojenje?

Zadnji zaplet se je zgodil okoli same izvedbe naroka. Obramba je predlagala, da se Smodeju omogoči javljanje na daljavo ali pa da mu država krije potne stroške iz tujine. Sodišče je sprva možnost videopovezave zavrnilo, tik pred zdajšnjim narokom pa so si premislili in odobrili videokonferenco, na kateri naj bi se Smodej končno izrekel o krivdi.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je predobravnavni narok razpisan ob 10. uri, FOTO: Zaslonski Posnetek
Na ljubljanskem okrožnem sodišču je predobravnavni narok razpisan ob 10. uri, FOTO: Zaslonski Posnetek

Zaradi občutljivosti zadeve in zaščite zasebnosti dveh oškodovank je tožilka že predlagala popolno izključitev javnosti s sojenja, s čimer se strinja tudi obramba. Sodišče bo o tem odločilo v nadaljevanju. Če pa se bo izkazalo, da se Smodej namerno izogiba roki pravice, je tožilstvo odločeno zahtevati neposredno odreditev pripora.

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