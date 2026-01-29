Afera »hamburgerji«: Nika vztraja, Anžetu sporoča: Če si resnično neodvisen, to tudi dokaži

Poročali smo že, da sta Inštitut 8. marec in iniciativa Glas ljudstva računskemu sodišču naznanili sum nezakonitega financiranja stranke Demokrati Anžeta Logarja. Na Facebooku naj bi se namreč eden od profilov Lars & Sven preimenoval v Demokrate, upravljavec strani podjetje Hipster pa naj bi to stranki predalo brezplačno. »To pomeni, da je podjetje Hipster nezakonito financiralo stranko Demokrati Anžeta Logarja,« je pojasnila članice inštituta Alenke Kreč Bricelj.

Tovrstno ravnanje pa zakon o političnih strankah prepoveduje, je dodala.

Logar: Stranka tega ne počne

Anže Logar navedbe o združevanju profilov zanika. Kot je zatrdil, je informacijo o združevanju profilov zasledil po objavah v medijih, svoji ekipi za družbena omrežja pa da je dal jasno vedeti, da stranka tega ne počne in da se takšnih prijemov tudi ne bodo posluževali. Če bi ugotovil, da bi do tega prišlo, bi ob opozorilih javnosti to ustavil, je zagotovil Logar.

Pri Niki Kovač vztrajajo: Če je resnično neodvisen, kot trdi, naj to tudi dokaže

A v Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač vztrajajo. Tako so zapisali: »Logarja še enkrat pozivamo: če je resnično neodvisen, kot trdi, naj to tudi dokaže. Skliče naj tiskovno konferenco, na kateri razkrije madžarske finančne tokove stranke SDS, katere drugi mož je bil, in naj razkrije delovanje uredniške politike Nove24, katere solastnik je bil. Če je res neodvisen, bo to brez težav storil. In takrat ga nihče več ne bo preizpraševal.«