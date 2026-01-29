  • Delo d.o.o.
NEZAKONITO?

Afera »hamburgerji«: Nika vztraja, Anžetu sporoča: Če si resnično neodvisen, to tudi dokaži

Inštitut 8. marec in Glas ljudstva prijavila sum nezakonitega financiranja Logarjevih Demokratov, zahtevajo odgovor predsednika stranke.
Nika Kovač in Anže Logar. FOTO: Posnetek Zaslona Pop Tv
Nika Kovač in Anže Logar. FOTO: Posnetek Zaslona Pop Tv
M. U.
 29. 1. 2026 | 08:50
 29. 1. 2026 | 09:01
1:57
Poročali smo že, da sta Inštitut 8. marec in iniciativa Glas ljudstva računskemu sodišču naznanili sum nezakonitega financiranja stranke Demokrati Anžeta Logarja. Na Facebooku naj bi se namreč eden od profilov Lars & Sven preimenoval v Demokrate, upravljavec strani podjetje Hipster pa naj bi to stranki predalo brezplačno. »To pomeni, da je podjetje Hipster nezakonito financiralo stranko Demokrati Anžeta Logarja,« je pojasnila članice inštituta Alenke Kreč Bricelj.

Nika Kovač proti Anžetu Logarju: »Ljudje so všečkali burgerje, dobili pa politično stranko«

 Tovrstno ravnanje pa zakon o političnih strankah prepoveduje, je dodala.

Logar: Stranka tega ne počne

Anže Logar navedbe o združevanju profilov zanika. Kot je zatrdil, je informacijo o združevanju profilov zasledil po objavah v medijih, svoji ekipi za družbena omrežja pa da je dal jasno vedeti, da stranka tega ne počne in da se takšnih prijemov tudi ne bodo posluževali. Če bi ugotovil, da bi do tega prišlo, bi ob opozorilih javnosti to ustavil, je zagotovil Logar.

Anže Logar: »Sem serijski luzer v politiki« (VIDEO)

Pri Niki Kovač vztrajajo: Če je resnično neodvisen, kot trdi, naj to tudi dokaže

A v Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač vztrajajo. Tako so zapisali: »Logarja še enkrat pozivamo: če je resnično neodvisen, kot trdi, naj to tudi dokaže. Skliče naj tiskovno konferenco, na kateri razkrije madžarske finančne tokove stranke SDS, katere drugi mož je bil, in naj razkrije delovanje uredniške politike Nove24, katere solastnik je bil. Če je res neodvisen, bo to brez težav storil. In takrat ga nihče več ne bo preizpraševal.«

Anže LogarNika KovačInštitut 8. marecfinanciranje
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
