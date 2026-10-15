Afera »leteči poslovnik«: Sukičeva se Mahniču ne bo opravičila, Stevanović bi ji naredil tole (VIDEO)

Poslanka Levice Nataša Sukič, ki je med burno parlamentarno sejo proti Žanu Mahniču (SDS) vrgla poslovnik državnega zbora, svojega dejanja ne obžaluje in se zanj ne namerava opravičiti. Prepričana je, da je šlo za protest proti načinu vodenja seje. Mahnič ji medtem očita neprimerno vedenje, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa meni, da bi jo morala policija oglobiti.

»Nikakor se ne bom opravičila. To je bila gesta protesta, gesta protesta proti načinu vodenja te seje,« je Sukičeva povedala v oddaji 24 ur zvečer.

Sukičeva meni, da bi moral Mahnič pred prekinitvijo pridobiti soglasje predlagateljev seje. Očitala mu je kršenje parlamentarnih pravil in onemogočanje razprave. Protest je nato izrazila tako, da je proti njemu vrgla poslovnik in zapustila sejo.

Mahnič: Težave imam samo z njo

Mahnič na drugi strani vztraja, da ima pri vodenju odbora težave predvsem s poslanko Levice. Kot je pojasnil, ji mora pogosto izrekati opomine in odvzemati besedo, ker naj bi posegala v razprave drugih poslancev.

Sukičeva je zavrnila tudi očitke, da je z omembo uporabe »vseh orožij in orodij« grozila z nasiljem. Pojasnila je, da je govorila o političnem boju, ne o strelnem orožju.

Stevanović bi jo oglobil

V spor se je vključil še predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki ocenjuje, da je Sukičeva s svojim ravnanjem kršila javni red in mir.

Stevanović bi jo oglobil. FOTO: Leon Vidic/delo

»Policija ima že s samim videom dovolj dokazov, da zaradi prekrška izda plačilni nalog zoper poslanko in ji izreče globo,« je zapisal na družbenih omrežjih. Ob tem je opozoril, da se bodo podobni incidenti brez ustreznega ukrepanja le še stopnjevali.

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