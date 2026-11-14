Afera Litijska: Švarc Pipanovo naznanili zaradi sumov kaznivih dejanj

Ministrstvo za pravosodje je nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan naznanilo zaradi sumov kaznivih dejanj, povezanih z nakupom stavbe na Litijski v Ljubljani. Gre za njeno vlogo pri potrditvi investicijskega programa 22. decembra 2023 in podpis pogodbe o nakupu 28. decembra 2023, poroča portal Info360.

Na ministrstvu predlagajo tožilstvu presojo suma nevestnega dela v službi, oškodovanja javnih sredstev ter zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Očitajo ji, da je potrdila investicijske podlage za nakup in sklenila pogodbo brez ustrezno preverjenih celotnih stroškov in obsega pridobljenih pravic. V naznanilu navajajo ugotovitve računskega sodišča o izpuščenih stroških nujne prenove, neizkazani ustrezni primerjavi celotnih stroškov ponudb, proračunskih nepravilnostih in odsotnosti predhodnega mnenja državnega odvetništva. Investicijski program vsebuje nedopolnjene dele, hkrati pa tudi izpolnjene izračune in pozitivne kazalnike.

Politične posledice

Stavba Litijska 51 FOTO: Črt Piksi

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko (Sicgras) je vrednost investicije za čas nakupa ocenilo na šest milijonov evrov ob predpostavki pravic do 85 parkirišč. Dopolnitev te ocene junija 2025 navaja pogojno vrednost 4,5 milijona evrov, kar je še vedno 3,2 milijona manj, kot je bila kupnina . Glede na navedbe iz naznanila je treba ugotoviti dejanski obseg kontrol in ministričino seznanjenost pred odločitvama, saj sam podpis, nenakup parcele ali poznejše cenitve ne dokazujejo naklepa. Morebitni naklep pri nevestnem ravnanju je odvisen od dokazane vednosti in zavestne privolitve v opustitev konkretnih dolžnosti ob dejanski možnosti ukrepanja. Za zlorabo uradnega položaja predlagajo presojo direktnega naklepa glede ravnanja. Po predlogu ministrstva naj tožilstvo pridobi izvirne listine, celotne komunikacije in izjave sodelujočih. Ob tem naj preveri površine, pravice in zemljiškoknjižno stanje, prav tako pa tudi neodvisno retrospektivno cenitev na dan 28. december 2023, še navaja portal.

Afera je terjala tudi politične posledice. Ministrica Švarc Pipan je bila zaradi dragega nakupa neprimerne stavbe za potrebe sodstva na Litijski prisiljena odstopiti. Še prej je nakup odnesel s položaja generalnega sekretarja na ministrstvu Uroša Gojkoviča in državnega sekretarja Igorja Šoltesa. Zoper finančnega ministra Klemna Boštjančiča je bila vložena interpelacija, ki pa je zagovor v DZ prestal. Stranka SD, iz katere je prihajala Švarc Pipan, je na izrednem kongresu izvolila novo vodstvo.