Afera mariborskega župana Arsenoviča: kriminalisti naj bi zasegli več kot milijon evrov gotovine

V mariborski aferi, ki bremeni župana Saša Arsenoviča in več drugih osumljencev, prihajajo na dan nove podrobnosti. Po neuradnih informacijah portala 24ur so kriminalisti med hišnimi preiskavami konec marca pri mariborskem podjetniku Tomažu Polaku našli kar 1,2 milijona evrov gotovine. Policija natančnega zneska ne potrjuje, je pa za omenjeni medij sporočila, da so poleg obsežne dokumentacije, elektronskih naprav in podatkov zasegli tudi »večjo količino gotovine«. Polak odgovarja, da so »zneski napačni in močno pretirani« ter da je šlo za »podedovana in ostala družinska sredstva«, shranjena v družinskem sefu.

Primer je znova močno odmeval tudi na seji mariborskega mestnega sveta, kjer so nekateri svetniki zahtevali vpogled v dokumente iz kriminalistične preiskave. A teh ne bodo dobili. Direktorica mestne uprave Lidija Krebl je pojasnila: »Sodnik, ki je podpisan pod odredbo, nas je obvestil, da odredbe ne smemo razkrivati.« Dodala je še, da bi se po pojasnilu specializiranega državnega tožilstva z razkritjem vsebine »lahko onemogočilo nadaljnje zbiranje informacij in dokazov«.

V središču afere je 207 strani dolga sodna odredba za hišno preiskavo v primeru domnevnega podkupovanja pri prodaji zemljišča v mariborskih Studencih. Po navedbah 24ur naj bi bil Arsenovič eden ključnih akterjev, preiskava pa se je začela po prijavi Aleksandra Jovanovića, ki je kriminalistom prijavil Arsenoviča in Polaka. Trdil je, da sta od njega pri poslu za zemljišče, vredno 1,85 milijona evrov, zahtevala podkupnino. Prelomen naj bi bil sestanek septembra 2025 v Hotelu Maribor, kjer naj bi Arsenovič Jovanoviću dejal, da mora »mestu za to nekaj dati«. Po odredbi naj bi od njega zahtevali financiranje sistema Mbajk, najprej v skupni vrednosti 190 tisoč evrov, pozneje naj bi znesek znižali na 150 tisoč oziroma nato celo na 80 tisoč evrov. V zameno naj bi mu bila obljubljena pomoč pri drugih zadevah, pritisk pa naj bi bil povezan s spremembo prostorskega načrta in višjo vrednostjo zemljišč.

Jovanović je nato postal tajni sodelavec policije in pomagal pri zbiranju dokazov. Po navedbah iz odredbe naj bi Polak dejal, da Arsenovič »na tak način dela že osem let«, župan pa naj bi na poznejšem srečanju poudarjal, da je prav on omogočil prodajo zemljišč in da je »prav, da Jovanović nekaj tudi mestu da«. Arsenovič očitke zavrača. Dejal je, da se ne čuti krivega in da po njegovem v odredbi ne gre za podkupovanje, ampak za prizadevanje, »da bi se mesto razvijalo skupaj s podporo gospodarstva«.