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Afera Marinblu: za izkoriščanje delavcev Šuštarjema samo pogojna kazen (VIDEO)

Zoper Seleo je tožilstvo umaknilo obtožnico, saj je družba izbrisana iz sodnega registra.
Afera Marinblu: za izkoriščanje delavcev Šuštarjema samo pogojna kazen. FOTO: Moni Černe
Afera Marinblu: za izkoriščanje delavcev Šuštarjema samo pogojna kazen. FOTO: Moni Černe
Moni Černe
 19. 6. 2026 | 12:15
 19. 6. 2026 | 13:27
1:12
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Rozana Šuštar in Tim Šuštar, žena in sin nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo Borisa Šuštarja, sta z državnim tožilstvom aprila podpisala sporazum o priznanju krivde za vsa kazniva dejanja. Mati je bila danes na koprskem okrožnem sodišču obsojena za dve kaznivi dejanji kršitve temeljnih pravic in ponareditev ali uničenje poslovnih listin. 

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Priznala izkoriščanje delavcev: Rozana in Tim Šuštar priznala krivdo za dogajanje v obratih za predelavo rib (FOTO)

Obsojena je na leto in osem mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let ter denarno kaznijo 3000 evrov. Njen sin je priznal, da je materi pri kršitvah pravic delavcev naklepno pomagal. Kazenska sankcija zanj je šest mesecev pogojnega zapora z enoletnim preizkusom in denarna kazen tisoč evrov. 

Denarna kazen za pravno osebo Marinblu, ki je krivdo prav tako priznala, je 10.000 evrov, zoper Seleo pa je tožilstvo umaknilo obtožnico, saj je družba izbrisana iz sodnega registra.

Več v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

 

 

 

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