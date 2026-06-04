Afera pocestniško obnašanje! Zdaj se je vmešal Mahnič, dobil hladen tuš: »Ne bodite kratkohlačnik, da ne bo tudi vaš mandat tak«

Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću zaradi izjav o njihovem vedenju, je napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na današnji izredni seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanović je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico.

Kot je znano, je Stevanović v objavi na Facebooku zapisal, da bo potreboval nekaj časa, da postavi red v parlamentu. »Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu,«.

»Ne bodite kratkohlačnik, da ne bo tudi vaš mandat tak«

Zdaj se je v vse skupaj vmešal še Janšev poslanec Žan Mahnič, ki je na omrežju X ponudil razlago, kaj da pomeni pocestniško obnašanje in se vprašal: »Če prav razumem, bodo zaradi tega izraza poslanke Svobode tožile Zorana Stevanovića?«.

Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo

Ob tem se je oglasil znani komentator Igor Pribac, ki je Mahniču odgovoril: »Pridevnik "pocestniško" ne izhaja iz cesta. Osnova zanj je samostalnik "pocestnica". Ta je v odnosu do "prostitutka" (zanj je bil obsojen Janša) enako žaljiv, kot je žaljiv "komunajzarka" v odnosu do "komunistka". Ne bodite kratkohlačnik, da ne bo tudi vaš mandat tak.«