Nekdanji direktor družbe Gen-I Sonce Gregor Hudohmet, ki so ga septembra v Romuniji priprli zaradi suma podkupovanja, je z romunskim tožilstvom dosegel sporazum o priznanju krivde. Glede na dokument, ki ga mora potrditi sodišče v Bukarešti, naj bi Hudohmeta pogojno obsodili na dve leti in šest mesecev zapora, danes poroča spletni portal 24ur.com.

Sporazum s specializirano protikorupcijsko tožilsko agencijo (DNA) o priznanju krivde poleg pogojne zaporne kazni predvideva tudi 60 dni družbenokoristnega dela, ob sklicevanju na romunski medij ProTv poroča 24ur.com.

Po informacijah slovenskega portala je obravnava predvidena za 15. januar, do izreka kazni pa naj bi bil Hudohmet pod sodnim nadzorom. Hudohmeta so v Romuniji pridržali konec septembra zaradi sumov, da je pri poslu postavitve baterijskega hranilnika v Romuniji zahteval 450.000 evrov podkupnine. Odredili so mu pripor, nedavno pa prestajanje hišnega pripora .

Predkazenski postopek je v tej zadevi uvedla tudi slovenska policija, usmerja ga specializirano državno tožilstvo. Družba Gen-I je v Gen-I Sonce odredila revizijo posla, imenovala novo vodstvo te hčerinske družbe Gen-I in sprejela sklep o preučitvi možnosti zamrznitve projekta do razjasnitve vseh relevantnih okoliščin.