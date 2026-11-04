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V IGRI 30 MILIJONOV EVROV

Afera v Kopru odmeva: županski kandidat Levice s kazensko ovadbo zoper župana Bržana, ministra Matoza in podjetnika Guberca!

V ozadju so milijonski nepremičninski posli in očitki o domnevnem nasprotju interesov.
V ozadju so milijonski nepremičninski posli in očitki o domnevnem nasprotju interesov. FOTO: Matej Družnik/zaslonski Posnetek Omrežje X Levice/delo Ui
V ozadju so milijonski nepremičninski posli in očitki o domnevnem nasprotju interesov. FOTO: Matej Družnik/zaslonski Posnetek Omrežje X Levice/delo Ui
M. U.
 4. 11. 2026 | 21:21
 4. 11. 2026 | 21:30
4:17
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Le dobra dva tedna pred lokalnimi volitvami se v Kopru zaostruje politično dogajanje. Županski kandidat Levice Alan Medveš je zaradi spornih poslov pri kompleksu Solis napovedal kazensko ovadbo zoper koprskega župana Aleša Bržana, notranjega ministra Francija Matoza in direktorja podjetja Grafist Anteja Guberca. V ozadju so milijonski nepremičninski posli in očitki o domnevnem nasprotju interesov.

Notranji minister Franci Matoz FOTO: Matej Družnik
Notranji minister Franci Matoz FOTO: Matej Družnik

Ministra Matoza namerava Medveš prijaviti tudi disciplinski komisiji Odvetniške zbornice Slovenije. Razlog?  Sporni dogovori glede nedokončanega dela kompleksa Solis, ki bi ga lahko namesto hotela spremenili v aparthotel z luksuznimi apartmaji.

Župan priznal, da je javnost »malo zavedel«

Kot je nedavno razkrila Slovenska tiskovna agencija, je Bržan novembra lani brez soglasja mestnega sveta s podjetjem Grafist podpisal pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij za nedokončani del Solisa. Dogovor je investitorju omogočil nadzidavo objekta za dve etaži in spremembo prvotno načrtovanega hotela v aparthotel. Pri njegovem sklepanju je kot odvetnik Grafista sodeloval tudi Franci Matoz, ki je pozneje postal minister.

Dodatno razburjenje je povzročilo Bržanovo priznanje, da je javnost pri pojasnjevanju pogodbenih omejitev »malo zavedel«. Župan je namreč pred tem govoril o desetletni prepovedi spremembe namembnosti objekta, ki pa je v končni pogodbi ni bilo. Bržan je pojasnil, da je bila desetletna omejitev v končni različici nadomeščena s trajnejšo prepovedjo, ki naj bi veljala tudi za pravne naslednike. Medveš njegovim pojasnilom ne verjame. Opozoril je, da je iz končne pogodbe izginila desetletna prepoved, ostala pa je pogodbena kazen v višini 500.000 evrov, ki je po njegovem prepričanju nezadostna varovalka.

Namesto hotela luksuzni apartmaji? V igri naj bi bilo 30 milijonov evrov

Po Medveševih besedah bi lahko investitor v kompleksu zgradil približno 80 luksuznih apartmajev, ki bi jih bilo mogoče posamezno prodajati.

Ob tem je opozoril na visoke cene nepremičnin na Obali, ki po njegovih navedbah dosegajo od 6000 do 7000 evrov za kvadratni meter.

Po njegovi oceni bi lahko vrednost takšnega nepremičninskega projekta dosegla približno 30 milijonov evrov. Medveš opozarja, da bi lahko občina tako namesto hotela, ki bi prinašal turistične prihodke in delovna mesta, dobila apartmajski kompleks, v katerem bi bila stanovanja večji del leta prazna. V Grafistu so sicer očitke o načrtovani prodaji stanovanj zavrnili in zagotovili, da nameravajo zgraditi aparthotel. Tudi na koprski občini vztrajajo, da pogodba ustrezno ščiti javni interes.

Matoz nekoč zastopal občino, nato drugo stran

Posebej odmevni so očitki na račun Francija Matoza. Ta je namreč leta 2018 v sporih na območju Bonifike pravno zastopal koprsko občino proti Grafistu, pri sodni poravnavi leta 2023 in dogovoru o nadzidavi Solisa leta 2025 pa je zastopal Grafist. Medveš meni, da gre za očitno nasprotje interesov, zato napoveduje prijavo disciplinski komisiji odvetniške zbornice.

Na morebitno nasprotje interesov je že opozoril tudi koprski podžupan in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman.

Tik pred volitvami nov pretres

Medveš od tožilstva pričakuje, da bo pridobilo celotno dokumentacijo in korespondenco med občino, Grafistom in Matozom ter zaslišalo vpletene. Ob tem opozarja, da primer Solis po njegovem mnenju ni osamljen. Spomnil je tudi na pretekle nepremičninske posle koprske občine in Grafista, pri katerih je občinski nadzorni odbor opozarjal na domnevno večmilijonsko oškodovanje občine. Občina in podjetje sta te očitke zavrnila. Afera tako dobiva novo razsežnost prav pred lokalnimi volitvami 15. novembra, ko se bo Bržan potegoval za nov županski mandat.

 

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